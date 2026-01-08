Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
Turkcell Süper Kupa finalinde nefesler tutuldu. Samsunspor’u eleyerek finale yükselen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşıyor. Halil Umut Meler’in yöneteceği dev derbi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türk futbolunun iki devi, Süper Kupa'yı müzesine götürmek için sahaya çıkıyor. Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinde Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, finalde Galatasaray ile eşleşti.
HAKEM HALİL UMUT MELER
Kritik karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, bu dev randevuda Halil Umut Meler'in düdük çalacağını açıkladı.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finali, 10 Ocak Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Sezonun ilk kupasının sahibini belirleyecek olan dev final, hem sarı-lacivertli hem de sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
GS-FB SÜPER KUPA FİNALİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali, saat 20.30'da başlayacak.
SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi canlı ve şifresiz olarak ATV ekranlarından yayınlanacak.