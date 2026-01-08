Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Türk futbolunun iki devi, Süper Kupa'yı müzesine götürmek için sahaya çıkıyor. Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinde Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe , finalde Galatasaray ile eşleşti.

HAKEM HALİL UMUT MELER Kritik karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, bu dev randevuda Halil Umut Meler 'in düdük çalacağını açıkladı.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finali, 10 Ocak Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Sezonun ilk kupasının sahibini belirleyecek olan dev final, hem sarı-lacivertli hem de sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.