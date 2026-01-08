Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Jonas Svensson ayrılığı resmen duyuruldu
Beşiktaş, 2.5 sezondur siyah-beyazlı formayı giyen Jonas Svensson'un takımdan ayrıldığını resmen duyurdu. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Jonas Svensson'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar devam ediyor. Beşiktaş Jonas Svensson'un takımdan ayrıldığını resmen duyurdu.
KULÜP RESMEN DUYURDU
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2023-24 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson'la yollarımız ayırlmıştır.
Jonas Svensson'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
2 BUÇUK YIL SİYAH BEYAZ FORMA GİYDİ
2023-24 sezonunun ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a katılan Svensson, siyah-beyazlı formayla 71 karşılaşmada görev alarak 1 gol ve 6 asistlik katkı sundu.
Norveçli sağ bek, Beşiktaş kariyerinde 2023/24 sezonunda Türkiye Kupası'nı, 2024/25 sezonunda ise Türkiye Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.