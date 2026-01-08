Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Jonas Svensson ayrılığı resmen duyuruldu

Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar devam ediyor. Beşiktaş Jonas Svensson'un takımdan ayrıldığını resmen duyurdu.

Svensson, Takvim Fotoğraf Arşivi

KULÜP RESMEN DUYURDU

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-24 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson'la yollarımız ayırlmıştır.

Jonas Svensson'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."