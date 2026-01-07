Trabzonspor savunmayı gençleştirdi: Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu için imzalar atıldı

Trabzonspor stoper bölgesi için uzun süredir gündeminde bulunan Chibuike Nwaiwu'nun transferi için hem oyuncu hem de kulübü Wolfsberger ile anlaşma sağladı. 22 yaşındaki futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Fotoğraf (takvim.com.tr)

ANLAŞMAYA VARILDI

22 yaşındaki Nijeryalı savunmacının transferiyle ilgili konuşan Avusturya ekibinin başkanı Dietmar Riegler de, "Chibuike Nwaiwu transferi için Trabzonspor ile genel bir anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı. Avusturya basınında çıkan haberlerde Trabzonspor'un bu transfer için 7-8 milyon euro arasında bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Bu sezon Wolfsberger formasıyla 16 maça çıkan 1.93'lük Nijeryalı stoper 1 kez gol sevinci yaşadı.

Haber: Yunus Emre Sel