Bahis operasyonunda yeni dalga! 108 teknik sorumlu ve 104 menajer PFDK'da

TFF, 108 teknik sorumluyu bahis nedeniyle PFDK'ya sevk ettiğini açıkladı.



Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:



Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

104 MENAJER DE SEVK EDİLDİ

TFF, teknik sorumluların yanı sıra 104 menajerin de bahis operasyonu kapsamında PDFK'ya sevk edildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıda yer alan Futbol Menajerlerinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.