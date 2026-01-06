Çeyrek final 119'da geldi! Cezayir - Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 1-0 | MAÇ SONUCU
Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu’nda Cezayir ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede normal süre golsüz eşitlikle tamamlanırken, uzatma dakikalarında gelen golle kazanan taraf Cezayir oldu.
Karşılaşmanın 119. dakikasında sahneye çıkan Adil Boulebina, attığı golle Cezayir'i 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Cezayir'e çeyrek final biletini getirirken, son düdükle birlikte sahada büyük bir sevinç yaşandı.
PETKOVIC YÖNETİMİNDE YOLUNA DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Vladimir Petkovic yönetimindeki Cezayir Milli Takımı, bu sonuçla birlikte Afrika Uluslar Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Cezayir, turnuvadaki iddiasını sürdürerek güçlü rakipler arasındaki yerini korudu.
RAKİP NİJERYA OLDU
Cezayir, Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Nijerya ile karşı karşıya gelecek. İki güçlü ekibi karşı karşıya getirecek mücadele cumartesi günü oynanacak ve yarı final yolunda kritik bir sınav olacak.