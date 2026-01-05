Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu!

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, bugün saat 20.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.