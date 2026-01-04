Süper Kupa finali ne zaman? 2026 Süper Kupa finali nerede, saat kaçta oynanacak?

Türk futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Turkcell Süper Kupa 2026 yılında yeni formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlarını bir araya getiren dev organizasyonun final tarihi, oynanacağı stat ve maç takvimi belli oldu.