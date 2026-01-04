Süper Kupa finali ne zaman? 2026 Süper Kupa finali nerede, saat kaçta oynanacak?
Süper Kupa finali sporseverlerin radarındayken detaylar netleşti. Final müsabakası 10 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20:30'da yapılacak. İşte karşılaşmaya ilişkin notlar...
Türk futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Turkcell Süper Kupa 2026 yılında yeni formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlarını bir araya getiren dev organizasyonun final tarihi, oynanacağı stat ve maç takvimi belli oldu.
Süper Kupa Finali Ne Zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Süper Kupa Finali 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.
Süper Kupa Finali Nerede Oynanacak?
Final karşılaşmasına İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Büyük finale yükselen iki ekip Süper Kupa'yı müzelerine götürmek için mücadele edecek.
Yeni Format Dikkat Çekiyor
Bu sezon Süper Kupa, ilk kez dörtlü formatla düzenleniyor. Organizasyonda yarı final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Yarı finallerden galip çıkan iki takım İstanbul'daki finalde karşı karşıya gelecek.
Süper Kupa 2026 Maç Takvimi Nasıl?
Yarı Final Maçları
Galatasaray - Trabzonspor
📅 5 Ocak 2026 Pazartesi
⏰ 20.30
🏟 Gaziantep Stadyumu (Gaziantep)
Fenerbahçe - Samsunspor
📅 6 Ocak 2026 Salı
⏰ 20.30
🏟 Yeni Adana Stadyumu (Adana)
Süper Kupa Finali
Yarı finallerin kazananları karşı karşıya gelecek,
📅 10 Ocak 2026 Cumartesi
⏰ 20.30
🏟 Atatürk Olimpiyat Stadyumu (İstanbul)