Çeyrek final bileti Brahim Diaz'dan! Fas - Tanzanya: 1-0 | MAÇ SONUCU
Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu’nda Fas ile Tanzanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın tek golü 64. dakikada Brahim Diaz’dan geldi. Fas, bu golle üstünlüğü ele geçirirken kalan dakikalarda skoru korumayı başardı. Rabat’taki Prens Moulay Abdullah Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fas 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, karşılaşmanın 77. dakikasında El Kaabi'nin yerine oyuna dahil oldu ve Fas'ın hücum gücüne katkı verdi.
Bu sonuçla Fas turnuvada yoluna devam ederken, Tanzanya Afrika Uluslar Kupası'na veda etti.
RAKİP BEKLENİYOR
Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi, Güney Afrika – Kamerun karşılaşmasının galibi olacak.