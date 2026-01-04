Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 14. hafta, dev bir derbiye sahne oluyor. Sezona fırtına gibi başlayan ve yoluna yenilgisiz devam eden lider Beşiktaş GAİN, zirve yarışındaki en güçlü rakiplerinden Fenerbahçe Beko’yu sahasında ağırlayacak. Zorlu randevu 20.30'da başlayacak ve Bein Sports 5'ten canlı yayınlanacak.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko kozlarını parkede paylaşıyor.
BEŞİKTAŞ GAİN – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe BEKO arasındaki derbi, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.
DERBİNİN HAKEMLERİ
Zorlu mücadelede Emin Moğulkoç, Tolga Edis ve Nazlı Çisil Güngör görev yapacak.