Senegal - Sudan Afrika Kupası maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Fas'ta düzenlenen 2026 Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden Senegal, Sudan ile son 16 turunda kozlarını paylaşıyor. EXXEN'den yayınlanan mücadele saat 19.00'da başlaaycak. İşte detaylar...
Birbirinden iddialı ülkelerin mücadele verdiği 2026 Afrika Uluslar Kupası'nda giderek sona doğru yaklaşılıyor. İlk çeyrek finalistler bu akşam belli oluyor. Günün ilk karşılaşmasında Senegal ile Sudan kozlarını paylaşıyor. İşte yayın bilgileri...
SENEGAL - SUDAN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2026 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda oynanacak Senegal Sudan maçı saat 19.00'da başlayacak. Zorlu randevu EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.
SENEGAL'İN KADROSU
Yehvann Diouf, Edouard Mendy, Mory Diaw, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Kalidou Koulibaly, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, El Hadji Malick Diouf, Ismail Jakobs, Pape Gueye, Mamadou Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Matar Sarr, Habib Diarra, Lamine Camara, Pathé Ciss, Sadio Mané, Cheikh Sabaly, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Ibrahim Mbaye, Krépin Diatta, Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Cherif Ndiaye, Habib Diallo.
SENEGAL NASIL GELDİ?
Kadrosunda Galatasaray'dan Ismail Jakobs'u da bulunduran Senegal, Bostwana ve Benin'i 3-0 yendi. Demokratik Kongo ile de 1-1 berabere kalarak 7 puan topladı ve gruptan lider çıktı.
SUDAN'IN KADROSU
Mohamed Abooja, Ali Abdallah Abu-Eshrein, Monged Elneel, Mohamed Saeed Ahmed, Altayeb Abaker, Mustafa Karshom, Mohamed Kasri Hakeem, Mazin Mohamedein, Bakhit Khamis, Ahmed Tabanja, Sheddy Barglan, Yaser Awad Boshara, Awad Zaid, Salaheldin Adil, Ammar Taifour, Mohamed Abuaagla, Walieldin Khidir, Al-Gozoli Nooh, Abdelrazig Omer, Musa Ali Hussein, Abo Eisa, Aamir Abdallah, Yasir Mozamil, Muhamed Tia Asad, Mo Eisa, Mohamed Abdelrahman, John Mano.