Mali - Tunus Afrika Kupası maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 CAF Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor. Kara kıtanın birbirinden iddialı takımlarının kozlarını paylaştığı organizasyonda ikinci çeyrek finalist belli oluyor. Mali ve Tunus, saat 22.00'de başlayacak ve EXXEN'den yayınlanacak mücadelede son 8 takım arasına kalma mücadelesi verecek. İşte detaylar...
Sezon ortasında düzenlenmesi nedeniyle zaman zaman eleştirilse de Afrika Uluslar Kupası tüm popülerliği ile devam ediyor. Günün ikinci maçında Mali ile Tunus birbirlerini saf dışı bırakmak adına sahada olacak.
MALİ - TUNUS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Mali - Tunus, CAF Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçı 3 Aralık 2026 Cumartesi günü EXXEN'den yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 22.00 olarak belirlendi.
MALİ'NİN KADROSU
Djigui Diarra, Ismael Diawara, Mamadou Samassa, Sikou Niakaté, Ousmane Camara, Mamadou Fofana, Abdoulaye Diaby, Nathan Gassama, Amadou Dante, Fodé Doucouré, Woyo Coulibaly, Hamari Traoré, Yves Bissouma, Mohamed Camara, Aliou Dieng, Ibrahima Sissoko, Mamadou Sangaré, Mahamadou Doumbia, Amadou Haidara, Lassana Coulibaly, Kamory Doumbia, Gaoussou Diarra, Mamadou Camara, Dorgelès Nene, El Bilal Touré, Lassine Sinayoko, Gaoussou Diakité, Mamadou Doumbia.
MALİ NASIL GELDİ?
Turnuvada 3 puan toplayarak adını son 16 turuna yazdıran Mali, Zambia ve Fas ile 1-1 berabere kaldı. Komorlar'a gol atamadılar ve sahadan eşitlikle ayrıldılar.
TUNUS'UN KADROSU
Bechir Ben Said, Aymen Dahmen, Noureddine Farhati, Montassar Talbi, Alaa Ghram, Yassine Meriah, Dylan Bronn, Ali Abdi, Mohamed Amine Ben Hamida, Yan Valery, Moutaz Neffati, Mohamed Belhadj Mahmoud, Aïssa Laïdouni, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ferjani Sassi, Hannibal, Firas Ben Larbi, Ismaël Gharbi, Elias Saad, Elias Achouri, Naïm Sliti, Mortadha Ben Ouanes, Sebastian Tounekti, Amor Layouni, Firas Chaouat, Hazem Mastouri, Seifeddine Jaziri.