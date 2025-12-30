Galatasaray'dan suç duyurusu! Kulübü hedef alanlarla savaşacaklar

PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un kara para aklamasının MASAK tarafından tespit edilmesinin ardından Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bilinçli şekilde suç örgütleriyle, yasa dışı faaliyetlerle veya gerçek dışı senaryolarla kulübü ilişkilendirmeye çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un kara para aklamasının MASAK tarafından tespit edilmesinin ardından Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bilinçli şekilde suç örgütleriyle, yasa dışı faaliyetlerle veya gerçek dışı senaryolarla kulübü ilişkilendirmeye çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

"Son dönemde, organize şekilde hareket eden, çeteleşmiş bir ekip tarafından; başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralarda Galatasaray Spor Kulübü'nün adını yasa dışı süreçlerle ilişkilendirmeye yönelik sistematik bir karalama ve iftira kampanyası yürütüldüğü açıkça görülmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü, 120 yılı aşan köklü tarihi boyunca hiçbir zaman hukuk dışı yapılarla anılmamış; aksine hukuku, adaleti ve kurumsal itibarı en temel değerleri arasında görmüştür. Buna rağmen, Kulübümüzü bilinçli şekilde suç örgütleriyle, yasa dışı faaliyetlerle veya gerçek dışı senaryolarla ilişkilendirmeye çalışan kişi ve odaklar hakkında kapsamlı ve kararlı bir hukuki mücadele süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Spor Klübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç duyurusunda bulunacakları isimleri şu şekilde paylaştı: "@ahmetercanlar, @ahmetkonanc, @turgaydemirr, @sehersultan123, @Fener_, @UmitOzatOnline, @AksuTw, @12numaraorg, @lubeayar, @akkayasarpp, @SerkanPilavoglu, @omerhankrm, @gokhanozoguz, @sekermurat, @baristumok, @fatihportakal, @Feneristcom, @FenerSol1907."

"X kullanıcıları hakkında TCK md. 288 (Adli Yargılamayı Etkileme), md. 216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama), md. 217/A (Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma), md. 220 (Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak) kapsamında suç duyurularında bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Kulüp, kamuoyunu yanıltmaya yönelik organize paylaşımlar ve asılsız iddiaların sahipleriyle teker teker mücadele edeceğinin altını çizdi ve suç duyurularını kararlılıkla takip edeceklerini bildirdi. "Galatasaray ve şike kelimelerini yan yana getirerek Kulübümüzü itibarsızlaştırmaya çalışan müfterilerle, hukuk kuralları çerçevesinde sonuna kadar hesaplaşılacaktır" dedi.

"Galatasaray Spor Kulübü iftira ve tehditle, organize karalama kampanyalarıyla yol almaya çalışan hiçbir yapıya bundan önce geçit vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

