TFF onadı! 70 futbolcuya hak mahrumiyeti: Kim, ne kadar ceza aldı?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bahis oynadıkları belirlenen ve bu nedenle hak mahrumiyeti cezası verilen futbolcuların yaptığı itirazlar Tahkim Kurulu'nca değerlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonu 'nun resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, toplam 70 futbolcu hakkında verilen cezaların onandığı duyuruldu.

TFF, 70 futbolcuya verilen hak mahrumiyeti cezasını onadı. (AA)

Açıklamada, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi kapsamında bahis eylemi nedeniyle verilen kararlarda olayın sübuta erdiği, hukuki değerlendirme ve cezanın belirlenmesi yönlerinden herhangi bir hata bulunmadığı belirtildi. Bu gerekçelerle yapılan itirazların reddedildiği ve kararların oy birliğiyle onandığı ifade edildi.