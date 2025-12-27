Trabzonspor Konyaspor'un tecrübeli golcüsünün peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke , "Hücumda Onuachu'nun yokluğunda oyun planımız değişiyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu nedenle forvet hattında rekabet edecek ve takıma önemli katkılar sağlayacak forvet arayışlarına başlayan Trabzonspor, Konyaspor 'dan Umut Nayir 'i de gündemine aldı.

Umut Nayir

Konyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon oynadığı 18 maçta 8 gol 3 asistlik katkı sağladı. Hem fiziksel özellikleri hem de oyun sitili olarak Onuachu'ya çok benzeyen Umut Nayir'in de Trabzonspor'da oynama fikrine sıcak baktığı ancak yönetimin kulüpler arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle önce Konyaspor'u bu transferde ikna etme düşüncesinde olduğu ifade edildi. Bu arada Konyaspor da Trabzonspor'dan sol kanat oyuncusu Arif Boşluk'u transfer etmek istiyor.

Haber: Yunus Emre Sel