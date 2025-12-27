Galatasaray ve Fenerbahçe Nkunku için karşı karşıya
Ara transfer öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe, Milan'ın Fransız yıldızı Christopher Nkunku için karşı karşıya geldi.
Süper Lig'de ilk yarıyı 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray ile 39 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de gözler, 2 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine çevrildi.
Hücum hatlarını güçlendirmeyi hedefleyen iki ezeli rakip, bu kez transferde karşı karşıya geldi.
G.SARAY VE F.BAHÇE'DEN GİRİŞİM!
İtalyan basını önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. La Repubblica'nın haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Milan forması giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku için girişimlere başladı.
MILAN 35 MİLYON EURO BEKLİYOR
Milan'ın sezon başında Chelsea'den 37 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 28 yaşındaki hücum oyuncusu için 35 milyon euro talep ettiği belirtildi.
Haberde, Premier Lig kulüplerinin ve Juventus'un da Nkunku ile ilgilendiği, ancak şu ana kadar en ciddi tekliflerin Galatasaray ve Fenerbahçe'den geldiği ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin transfer yarışında bir adım önde olduğu da vurgulandı.