Galatasaray ve Fenerbahçe Nkunku için karşı karşıya

İtalyan basını önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. La Repubblica'nın haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Milan forması giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku için girişimlere başladı.

Hücum hatlarını güçlendirmeyi hedefleyen iki ezeli rakip, bu kez transferde karşı karşıya geldi.



MILAN 35 MİLYON EURO BEKLİYOR

Milan'ın sezon başında Chelsea'den 37 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 28 yaşındaki hücum oyuncusu için 35 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Haberde, Premier Lig kulüplerinin ve Juventus'un da Nkunku ile ilgilendiği, ancak şu ana kadar en ciddi tekliflerin Galatasaray ve Fenerbahçe'den geldiği ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin transfer yarışında bir adım önde olduğu da vurgulandı.