PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş Mert Günok ve Necip Uysal'ın üstünü çizdi! "Kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir"

Beşiktaş, Mert Günok ve Necip Uysal’a kendilerine takım bulmaları için izin verildiğini açıkladı. İki futbolcunun futbol planlamasında yer almayacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş Mert Günok ve Necip Uysal'ın üstünü çizdi! "Kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir"

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta Mert Günok ve Necip Uysal ile ayrılık kararı alındı.

Siyah-beyazlılar, Mert Günok ve Necip Uysal'dan kendilerine takım bulmalarının istendiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.
Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.
Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Sağlıkta öncü ülke Türkiye! Başkan Erdoğan açıkladı: Artık farklı bir ligin oyuncusuyuz
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Türk Telekom
MİT'ten siber casusluk operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Netanyahu Trump’a yalvarmaya gidiyor! Florida’daki görüşmede ana gündem Türkiye
D&R KİTAP
Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"
Suriye'nin Humus kentinde camide terör saldırısı: Can kaybı artıyor | Türkiye'den sert tepki
TÜGVA'dan 1 Ocak çağrısı! Galata Köprüsü'nden tüm dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!
D&R
Türkiye 2025 yılını ardında bırakıyor! Siyasi gelişmeler, projeler, yangınlar, vefatlar...
Asrın inşası buna denir: İşte deprem bölgesinin öncesi-sonrası
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
Asrın inşasında 455 bin konut tamamlandı! Başkan Erdoğan yeni anahtarları teslim edecek
Dilek İmamoğlu Avrupa’ya sızlandı: Sessizlikleri bizi hayal kırıklığına uğrattı
Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?
2025'e damga vuran manşetlerle TAKVİM 31 yaşında!
Yeşilçam'ın Mavi Boncuk'u Emel Sayın meğer gerçekten kaçırılmış! Hem de bakın ne için...