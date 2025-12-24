Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. hafta tamamlandı!
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları oynandı. Zorlu karşılaşmaların oynandığı mücadelelerde sürpriz sonuçlar da çıktı. Alanyaspor'un Trabzonspor'u mağlup ettiği maçın yanı sıra tüm müsabakalar nefes kesti. İşte turnuvada elde edilen skorlar, 2. haftanın programı ve puan durumu...
Yeni formatıyla oynanmaya başlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. hafta maçları tamamlandı. Dört büyüklerin ikisinin zaferle diğer ikisinin de mağlubiyetle başladığı turnuvada nefes kesen karşılaşmalar oynandı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. HAFTA SONUÇLARI
Fatih Karagümrük - İstanbulspor: 0-0
Trabzonspor - Alanyaspor: 0-1
ÇAYKUR Rizespor - Gaziantep FK: 5-2
Galatasaray - Başakşehir: 1-0
Gençlerbirliği - Bodrum FK: 3-2
Konyaspor - Antalyaspor: 1-0
Kocaelispor - Erzurumspor: 3-1
Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-2
Boluspor - Fethiyespor: 0-0
Iğdır FK - Aliağa Futbol A.Ş.: 2-2
Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor: 3-1
Samsunspor - Eyüpspor: 2-1
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. HAFTA PROGRAMI
13 OCAK 2026 SALI
13:00 Alanyaspor v Fatih Karagümrük
15:30 Başakşehir FK v Boluspor
18:00 Gaziantep FK v Kocaelispor
20:30 Fethiyespor v Galatasaray
14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA
13:00 Aliağa Futbol A.Ş. v Samsunspor
15:30 Antalyaspor v Gençlerbirliği
18:00 İstanbulspor v Trabzonspor
20:30 Beyoğlu Yeniçarşıspor v Fenerbahçe
15 OCAK 2026 PERŞEMBE
13:00 Erzurumspor FK v Çaykur Rizespor
15:30 Eyüpspor v Iğdır FK
18:00 Bodrum FK v Konyaspor
20:30 Beşiktaş v Keçiörengücü
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU
A GRUBU
- Alanyaspor (O:1, G:1, B:0, M:0, A:1, Y:0, AV:+1, P:3)
- Galatasaray (O:1, G:1, B:0, M:0, A:1, Y:0, AV:+1, P:3)
- Fethiyespor (O:1, G:0, B:1, M:0, A:0, Y:0, AV:0, P:1)
- İstanbulspor (O:1, G:0, B:1, M:0, A:0, Y:0, AV:0, P:1)
- Boluspor (O:1, G:0, B:1, M:0, A:0, Y:0, AV:0, P:1)
- Fatih Karagümrük (O:1, G:0, B:1, M:0, A:0, Y:0, AV:0, P:1)
- Başakşehir FK (O:1, G:0, B:0, M:1, A:0, Y:1, AV:-1, P:0)
- Trabzonspor (O:1, G:0, B:0, M:1, A:0, Y:1, AV:-1, P:0)
B GRUBU
- Çaykur Rizespor (O:1, G:1, B:0, M:0, A:5, Y:2, AV:+3, P:3)
- Kocaelispor (O:1, G:1, B:0, M:0, A:3, Y:1, AV:+2, P:3)
- Keçiörengücü (O:1, G:1, B:0, M:0, A:3, Y:1, AV:+2, P:3)
- Beşiktaş (O:1, G:1, B:0, M:0, A:2, Y:1, AV:+1, P:3)
- Fenerbahçe (O:1, G:0, B:0, M:1, A:1, Y:2, AV:-1, P:0)
- Beyoğlu Yeniçarşıspor (O:1, G:0, B:0, M:1, A:1, Y:3, AV:-2, P:0)
- Erzurumspor FK (O:1, G:0, B:0, M:1, A:1, Y:3, AV:-2, P:0)
- Gaziantep FK (O:1, G:0, B:0, M:1, A:2, Y:5, AV:-3, P:0)
C GRUBU
- Gençlerbirliği (O:1, G:1, B:0, M:0, A:3, Y:2, AV:+1, P:3)
- Samsunspor (O:1, G:1, B:0, M:0, A:2, Y:1, AV:+1, P:3)
- Konyaspor (O:1, G:1, B:0, M:0, A:1, Y:0, AV:+1, P:3)
- Aliağa Futbol A.Ş. (O:1, G:0, B:1, M:0, A:2, Y:2, AV:0, P:1)
- Iğdır FK (O:1, G:0, B:1, M:0, A:2, Y:2, AV:0, P:1)
- Bodrum FK (O:1, G:0, B:0, M:1, A:2, Y:3, AV:-1, P:0)
- Eyüpspor (O:1, G:0, B:0, M:1, A:1, Y:2, AV:-1, P:0)
- Antalyaspor (O:1, G:0, B:0, M:1, A:0, Y:1, AV:-1, P:0)