Karadeniz'de 45 dakika yetti! Samsunspor - Eyüpspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Gol perdesini 10. dakikada Marius Mouandilmadji açtı. 33'te Soner Aydoğdu farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 bitti. İkinci devrede uzatma dakikaları içerisinde sahneye çıkan Berke Deniz Baran, farkı bire indirdi ancak ev sahibi ekip sahadan 3 puanla ayrıldı.

Kırmızı beyazlılar bir sonraki haftada Aliağa Futbol A.Ş. ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul ekibi ise Iğdır FK'yı ağırlayacak