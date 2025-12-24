PODCAST CANLI YAYIN

Karadeniz'de 45 dakika yetti! Samsunspor - Eyüpspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Samsun'da devam etti. Samsunspor ile Eyüpspor kozlarını Samsun'da paylaştı. Karadeniz temsilcisi, rakibini 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Gol perdesini 10. dakikada Marius Mouandilmadji açtı. 33'te Soner Aydoğdu farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 bitti. İkinci devrede uzatma dakikaları içerisinde sahneye çıkan Berke Deniz Baran, farkı bire indirdi ancak ev sahibi ekip sahadan 3 puanla ayrıldı.

Kırmızı beyazlılar bir sonraki haftada Aliağa Futbol A.Ş. ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul ekibi ise Iğdır FK'yı ağırlayacak

Rick van Drongelen (AA)Rick van Drongelen (AA)

MAÇIN GOLLERİ

GOL: SAMSUNSPOR 1 - 0 EYÜPSPOR | MARIUS MOUANDILMADJI

GOL: Samsunspor 1 - 0 Eyüpspor | Marius Mouandilmadji

GOL: SAMSUNSPOR 2 - 0 EYÜPSPOR | SONER AYDOĞDU

GOL: Samsunspor 2 - 0 Eyüpspor | Soner Aydoğdu

GOL: SAMSUNSPOR 2 - 1 EYÜPSPOR | BERKE DENİZ BARAN

GOL: Samsunspor 2 - 1 Eyüpspor | Berke Deniz Baran

Samsunspor'un gol sevinci (AA)Samsunspor'un gol sevinci (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Soner Aydoğdu'nun topuk pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji, topu ağlara gönderdi. 1-0

12. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mouandilmadji'nin volesinde top direğin sağından az farkla auta çıktı.

23. dakikada çalımlarla penaltı noktasına kadar ilerleyen Mouandilmadji'nin şutunda kaleci Jankat son anda topu uzaklaştırdı.

33. dakikada Mendes'in ortasında ceza sahası içinde Soner Aydoğdu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

44. dakikada serbest Mendy'nin soldan ortasına iyi yükselen Ömer Ay'ın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

68. dakikada Holse'nin pasında kaleyi karşısına alan Mouandilmadji'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

82. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mendes'in şutunda top sağdan dışarı gitti.

90. dakikada defansın arkasına atılan ara pasa hareketlenen Berke Baran'ın şutunda top filelerle buluştu. 2-1

Ziraat Türkiye Kupası (AA)Ziraat Türkiye Kupası (AA)

ZTK'DA GRUPLAR

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

