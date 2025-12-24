Cezayir ve Burkina Faso galip!

E Grubu'nun ilk karşılaşmasında Cezayir, Sudan ile karşı karşıya geldi. Kuzey Afrika temsilcisi, rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvaya etkili bir giriş yaptı. Cezayir'e galibiyeti getiren golleri 2 ve 61. dakikalarda Riyad Mahrez, 85. dakikada ise Ibrahim Maza kaydetti.

Sudan'da Salaheldin Adil, 39. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı ve bu an, maçın kırılma noktalarından biri oldu.

BURKINA FASO'DAN SON DAKİKA ZAFERİ

Gruptaki diğer mücadelede Burkina Faso ile Ekvator Ginesi kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Burkina Faso, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Ekvator Ginesi, 50. dakikada Basilio Ndong'un kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi eksik tamamladı. Buna rağmen 85. dakikada Marvin Anieboh'un golüyle öne geçti. Ancak Burkina Faso, 90+5. dakikada Georgi Minoungou ve 90+8. dakikada Edmond Tapsoba'nın golleriyle maçı çevirmeyi başardı.