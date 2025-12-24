PODCAST CANLI YAYIN

Cezayir ve Burkina Faso galip!

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası’nda (AFCON 2025) E Grubu’nda ilk maçlar oynandı. Grupta Cezayir ve Burkina Faso galibiyetle başladı.

Giriş Tarihi:
Cezayir ve Burkina Faso galip!

E Grubu'nun ilk karşılaşmasında Cezayir, Sudan ile karşı karşıya geldi. Kuzey Afrika temsilcisi, rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvaya etkili bir giriş yaptı. Cezayir'e galibiyeti getiren golleri 2 ve 61. dakikalarda Riyad Mahrez, 85. dakikada ise Ibrahim Maza kaydetti.

Sudan'da Salaheldin Adil, 39. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı ve bu an, maçın kırılma noktalarından biri oldu.

BURKINA FASO'DAN SON DAKİKA ZAFERİ

Gruptaki diğer mücadelede Burkina Faso ile Ekvator Ginesi kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Burkina Faso, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Ekvator Ginesi, 50. dakikada Basilio Ndong'un kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi eksik tamamladı. Buna rağmen 85. dakikada Marvin Anieboh'un golüyle öne geçti. Ancak Burkina Faso, 90+5. dakikada Georgi Minoungou ve 90+8. dakikada Edmond Tapsoba'nın golleriyle maçı çevirmeyi başardı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran gözaltına alındı! İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak?
Rezan Epözdemir'in "Maybach" oyunu deşifre! Buhar olan 22 milyon 800 bin TL nereye gitti?
Casper
Kuruluş Orhan'da nefes kesen hesaplaşma! Orhan Bey Prenses Asporça'yı Mabed Şövalyelerin elinden kurtardı
Düşen Libya jetinde pilot ve hava kulesinin son konuşmaları! 20.31'de "PAN-PAN" uyarısı verip 20.38'de radardan çıktı: Dakika dakika kaza
Başkan Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye ve Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'ye ayrı ayrı başsağlığı telefonu!
D&R
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan "ölü bebek" savunması! "Hastayı kabul ettim diye suçlanıyorum"
Başkan Erdoğan'dan hadsiz Netanyahu'ya sert tepki: "Teneke tıngırtısından başka farkı yok"
11. Yargı Paketi: Kovid düzenlemesi Meclis'te kabul edildi! Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı
Rezan Epözdemir'in kara para ağı MASAK raporunda! Kaynanasını paravan olarak kullandı: Eşinden 2 milyon 450 bin dolarlık şüpheli işlem
Başkan Erdoğan'dan CHP'lilerin mezar başındaki rakı rezaletine sert tepki: "Allah akıl fikir versin"
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Netanyahu’dan erken seçim hazırlığı: Tek bir gün bile kaybetmek istemiyor
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu
atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’dan ilk tanıtım geldi!
Galatasaray'ın 2 eski yıldızı dönüyor! 3 transfer yolda
Deprem bölgesi yeniden doğuyor! Asrın inşası tamamlandı: Başkan Erdoğan teslim edecek
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası