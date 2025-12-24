Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 3-1 mağlup etti.

Mücadelede gol perdesini 17. dakikada Halil Can Ayan açtı. Ali Akman 37'de farkı ikiye çıkarıp 45'te oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci devrede dakikalar 59'u gösterirken Arif Emre Eren konuk takım adın farkı bire indirdi. Ancak 80'de Erkam Develi maçın skorunu tayin eden golü attı.

Ankara temsilcisi bu skorla 3 puanın sahibi olurken bir sonraki maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

İstanbul ekibi ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.