Başkentte rahat galibiyet! Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Ankara'da devam etti. Keçiörengücü ile turnuvanın en sürpriz takımı Beyoğlu Yeniçarşıspor kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 3-1 mağlup etti.
Mücadelede gol perdesini 17. dakikada Halil Can Ayan açtı. Ali Akman 37'de farkı ikiye çıkarıp 45'te oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı 2-1 sona erdi.
İkinci devrede dakikalar 59'u gösterirken Arif Emre Eren konuk takım adın farkı bire indirdi. Ancak 80'de Erkam Develi maçın skorunu tayin eden golü attı.
Ankara temsilcisi bu skorla 3 puanın sahibi olurken bir sonraki maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.
İstanbul ekibi ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
MAÇIN GOLÜ
GOL: KEÇİÖRENGÜCÜ 1 - 0 BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR | HALİL CAN AYAN
GOL: KEÇİÖRENGÜCÜ 2 - 0 BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR | ALİ AKMAN
ZTK'DA GRUPLAR
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor