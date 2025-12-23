PODCAST CANLI YAYIN

Tek golle 3 puan! Konyaspor - Antalyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları Konya'da devam etti. Konyaspor evinde Alanyaspor'u ağırladı. Yeşil beyazlılar, rakibini 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. İşte atılan gol...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tek golle 3 puan! Konyaspor - Antalyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Ev sahibi ekibin golünü 21. dakikada Tunahan Taşçı kaydeti. Çağdaş Atan'ın öğrencileri zorlu randevudan 3 puanla ayrıldı.

Yeşil beyazlılar bir sonraki maçında Bodrum FK'ya konuk olacak. Akdeniz temsilcisi ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası (AA)Ziraat Türkiye Kupası (AA)

MAÇIN GOLÜ

GOL: KONYASPOR 1 - 0 ANTALYASPOR | TUNAHAN TAŞÇI

GOL: Konyaspor 1 - 0 Antalyaspor | Tunahan Taşçı

Konyaspor evinde Antalyaspor ile karşılaştı (AA)Konyaspor evinde Antalyaspor ile karşılaştı (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada sağ kanattan içeri giren Andzouana'nın gönderdiği topla buluşan Umut Nayir pasını geriye bıraktı. Penaltı noktasında topla buluşan Tunahan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada Antalyaspor savunmasının hatasında Muleka topu ceza sahası içerisine taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın şutunda kaleci Julian meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Ziraat Türkiye Kupası (AA)Ziraat Türkiye Kupası (AA)
ZTK'DA GRUPLAR

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Yeni rakam 3. toplantı sonrası açıklandı
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri'nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Vakıf Katılım
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran'la ilgili ne dedi?
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu
D&R
Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş
Kovid tahliyelerinde "deprem" revizesi: Kapsam dışı olacaklar!
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran'ın o villası!
DR kulaklık
Gazze için Galata'ya... TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber'de: Dünyanın sessizliğini bozalım
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz'a adli kontrol
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak
Suriye’de DEAŞ tezgahı! Arkasında İsrail var: Tel Aviv resmen itiraf etti
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı
Emine tespih makinesinde mi katledildi? Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki çocuğu üvey babası...
CHP'yi yine CHP'liler ele verdi! Şile'deki ikinci dalga "etkin pişmanlık"la geldi: Baki Aydöner ve İmamoğlu'nun danışmanı listede
Terörsüz Türkiye Komisyonu "müşterek rapor" gündemiyle toplanıyor!