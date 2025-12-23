Tek golle 3 puan! Konyaspor - Antalyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları Konya'da devam etti. Konyaspor evinde Alanyaspor'u ağırladı. Yeşil beyazlılar, rakibini 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. İşte atılan gol...
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 1-0 yendi.
Ev sahibi ekibin golünü 21. dakikada Tunahan Taşçı kaydeti. Çağdaş Atan'ın öğrencileri zorlu randevudan 3 puanla ayrıldı.
Yeşil beyazlılar bir sonraki maçında Bodrum FK'ya konuk olacak. Akdeniz temsilcisi ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
MAÇIN GOLÜ
GOL: KONYASPOR 1 - 0 ANTALYASPOR | TUNAHAN TAŞÇI
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada sağ kanattan içeri giren Andzouana'nın gönderdiği topla buluşan Umut Nayir pasını geriye bıraktı. Penaltı noktasında topla buluşan Tunahan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
35. dakikada Antalyaspor savunmasının hatasında Muleka topu ceza sahası içerisine taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın şutunda kaleci Julian meşin yuvarlağı kornere çeldi.
ZTK'DA GRUPLAR
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor