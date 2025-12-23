Süper Lig'in yıldızları 3 puanı getirdi! Senegal - Botsvana: 3-0 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Senegal'e galibiyeti getiren golleri Nicolas Jackson ve Cherif Ndiaye kaydetti. Nicolas Jackson iki golle yıldızlaşırken, Senegal hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekti.

GALATASARAYLI JAKOBS'TAN ASİST

Senegal'in ilk golünde asist, Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs'tan geldi. Başarılı sol bek, karşılaşmanın tamamında sahada kalarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Samsunspor'un golcü oyuncusu Cherif Ndiaye ise mücadeleye 78. dakikada dahil oldu. Deneyimli forvet, oyuna girdikten kısa süre sonra fileleri havalandırarak skora katkı sağladı.

Bu sonuçla birlikte Senegal, D Grubu'na 3 puanla başladı. Botsvana ise turnuvadaki ilk maçını puansız tamamladı. Senegal'in aldığı bu galibiyet, grup mücadelesi öncesinde önemli bir avantaj sağladı.