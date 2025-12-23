PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'in yıldızları 3 puanı getirdi! Senegal - Botsvana: 3-0 | MAÇ SONUCU

Afrika Uluslar Kupası D Grubu ilk maçında Senegal, Botsvana ile karşı karşıya geldi. Grand Stade de Tanger’de oynanan mücadelede Senegal, sahadan net bir skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Senegal'e galibiyeti getiren golleri Nicolas Jackson ve Cherif Ndiaye kaydetti. Nicolas Jackson iki golle yıldızlaşırken, Senegal hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekti.

GALATASARAYLI JAKOBS'TAN ASİST

Senegal'in ilk golünde asist, Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs'tan geldi. Başarılı sol bek, karşılaşmanın tamamında sahada kalarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

NDIAYE SONRADAN OYUNA GİRDİ

Samsunspor'un golcü oyuncusu Cherif Ndiaye ise mücadeleye 78. dakikada dahil oldu. Deneyimli forvet, oyuna girdikten kısa süre sonra fileleri havalandırarak skora katkı sağladı.

PUAN DURUMU NETLEŞTİ

Bu sonuçla birlikte Senegal, D Grubu'na 3 puanla başladı. Botsvana ise turnuvadaki ilk maçını puansız tamamladı. Senegal'in aldığı bu galibiyet, grup mücadelesi öncesinde önemli bir avantaj sağladı.

