Osimhen ve Ndidi 3 puanla başladı! Nijerya - Tanzanya: 2-1 | MAÇ SONUCU

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Nijerya ile Tanzanya karşı karşıya geldi. Complexe Sportif de Fes Stadyumu’nda oynanan mücadelede Nijerya, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Nijerya'nın galibiyet gollerini 36. dakikada Semi Ajayi ve 52. dakikada Ademola Lookman kaydetti. Afrika futbolunun güçlü temsilcisi, özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla üstünlüğünü kabul ettirdi.

GÖZTEPELİ MIROSHI'DEN ASİST

Tanzanya'nın tek golü ise Türkiye bağlantılı bir organizasyonla geldi. Göztepe forması giyen Novatus Miroshi'nin asistinde Charles M'Mombwa ağları havalandırdı.

OSIMHEN VE NDIDI SAHNEDEYDİ

Nijerya'da Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 86 dakika sahada kaldı. Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi ise mücadelede 90 dakika görev yaptı.

ONUACHU SON BÖLÜMDE OYUNA GİRDİ

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Paul Onuachu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Tecrübeli santrfor, 86. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu.

3 PUANLI BAŞLANGIÇ

Bu sonucun ardından Nijerya Milli Takımı, C Grubu'na 3 puanla başladı. Tanzanya ise ilk maçını puansız tamamladı.

C Grubu'nda bir sonraki karşılaşmalarda Nijerya, Tunus ile karşı karşıya gelecek. Tanzanya ise Uganda mücadelesinde ilk puanlarını arayacak.

