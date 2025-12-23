Fenerbahçe'den Beşiktaş'a ağır gönderme! Kanarya ve Kerem Aktürkoğlu detayı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Kadıköy’de aldığı kritik zaferle kupaya moralli bir başlangıç yaptı. Sosyal medya ekibi ise galibiyetin ardından sosyal medyadan göndermelerde bulundu.
Zorlu deplasmanda sahaya çıkan Beşiktaş, etkili oyunuyla Fenerbahçe karşısında üstünlüğü ele geçirdi. Siyah-beyazlılar, 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılarak hem grupta avantaj yakaladı hem de taraftarını sevindirdi.
SOSYAL MEDYADA ARKA ARKAYA PAYLAŞIMLAR
Derbi galibiyetinin ardından Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü. Siyah-beyazlı kulüp, maç sonrası yaptığı ilk paylaşımda "Az bekleteceğiz." ifadesini kullandı.
"KARŞIDA BİR İŞİMİZ VARDI" MESAJI
İlk paylaşımın kısa süre sonrasında Beşiktaş, bu kez "Karşıda bir işimiz vardı." mesajını yayımladı. Siyah-beyazlıların bu paylaşımları, derbi galibiyetinin ardından taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı ve kısa sürede etkileşim rekoru kırdı.
DERBİ GALİBİYETİ CAMİADA MORAL YARATTI
Kadıköy'de alınan bu galibiyet, Beşiktaş camiasında büyük moral kaynağı olurken, siyah-beyazlıların kupadaki iddiasını da güçlendirdi. Taraftarlar, hem sahadaki sonuç hem de sosyal medyadaki mesajlarla derbi sevincini doyasıya yaşadı.
#LetTheFunBEGIN pic.twitter.com/mep99ceixd— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 23, 2025