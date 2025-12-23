PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a ağır gönderme! Kanarya ve Kerem Aktürkoğlu detayı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Kadıköy’de aldığı kritik zaferle kupaya moralli bir başlangıç yaptı. Sosyal medya ekibi ise galibiyetin ardından sosyal medyadan göndermelerde bulundu.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a ağır gönderme! Kanarya ve Kerem Aktürkoğlu detayı

Zorlu deplasmanda sahaya çıkan Beşiktaş, etkili oyunuyla Fenerbahçe karşısında üstünlüğü ele geçirdi. Siyah-beyazlılar, 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılarak hem grupta avantaj yakaladı hem de taraftarını sevindirdi.

Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)

SOSYAL MEDYADA ARKA ARKAYA PAYLAŞIMLAR

Derbi galibiyetinin ardından Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü. Siyah-beyazlı kulüp, maç sonrası yaptığı ilk paylaşımda "Az bekleteceğiz." ifadesini kullandı.

Vaclav Cerny (AA)Vaclav Cerny (AA)

"KARŞIDA BİR İŞİMİZ VARDI" MESAJI

İlk paylaşımın kısa süre sonrasında Beşiktaş, bu kez "Karşıda bir işimiz vardı." mesajını yayımladı. Siyah-beyazlıların bu paylaşımları, derbi galibiyetinin ardından taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı ve kısa sürede etkileşim rekoru kırdı.

Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)

DERBİ GALİBİYETİ CAMİADA MORAL YARATTI

Kadıköy'de alınan bu galibiyet, Beşiktaş camiasında büyük moral kaynağı olurken, siyah-beyazlıların kupadaki iddiasını da güçlendirdi. Taraftarlar, hem sahadaki sonuç hem de sosyal medyadaki mesajlarla derbi sevincini doyasıya yaşadı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Libya Genelkurmay Başkanını taşıyordu! Ankara'da özel jet düştü: Enkazına ulaşıldı
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Vakıf Katılım
Kadıköy'de söz Cerny'nin! Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-2 | MAÇ SONUCU
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri
"Türkiye hazır" vurgusu! Başkan Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
D&R
Brüt 33 bin TL'yi geçti! 2026 asgari ücreti uzmanlar A Haber'de değerlendirdi: "İşverenler ellerini taşın altına gerçekten koysun"
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri'nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran'la ilgili ne dedi?
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu
DR kulaklık
Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş
Kovid tahliyelerinde "deprem" revizesi: Kapsam dışı olacaklar!
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran'ın o villası!
Gazze için Galata'ya... TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber'de: Dünyanın sessizliğini bozalım
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak
Suriye’de DEAŞ tezgahı! Arkasında İsrail var: Tel Aviv resmen itiraf etti
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı