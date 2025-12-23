Fenerbahçe'den Beşiktaş'a ağır gönderme! Kanarya ve Kerem Aktürkoğlu detayı

Zorlu deplasmanda sahaya çıkan Beşiktaş , etkili oyunuyla Fenerbahçe karşısında üstünlüğü ele geçirdi. Siyah-beyazlılar, 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılarak hem grupta avantaj yakaladı hem de taraftarını sevindirdi.

Vaclav Cerny (AA)

"KARŞIDA BİR İŞİMİZ VARDI" MESAJI

İlk paylaşımın kısa süre sonrasında Beşiktaş, bu kez "Karşıda bir işimiz vardı." mesajını yayımladı. Siyah-beyazlıların bu paylaşımları, derbi galibiyetinin ardından taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı ve kısa sürede etkileşim rekoru kırdı.