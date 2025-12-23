Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR'ı belli oldu!

PODCAST CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği dev maçın VAR'ı da belli oldu.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını Kadıköy'de paylaşacak.

Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği dev maçın VAR'ı da belli oldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

