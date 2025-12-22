PODCAST CANLI YAYIN

El Bilal Toure ülkesini yaktı! Mali - Zambiya: 1-1 | MAÇ SONUCU

Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Mali ile Zambiya karşı karşıya geldi. Mohamed V Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Beşiktaş'ın yıldızı El Bilal Toure penaltı kaçırdı

El Bilal Toure ülkesini yaktı! Mali - Zambiya: 1-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmada Mali, 61. dakikada Lassine Sinayoko'nun golüyle öne geçti. Zambiya ise uzatma dakikalarında Patson Daka'nın 90+1'de attığı golle eşitliği sağladı.

PENALTI KAÇTI

Mücadelenin 42. dakikasında Mali penaltı kazandı. Topun başına geçen El Bilal Toure, penaltı atışından yararlanamadı.

TÜRK KULÜPLERİNDEN İKİ İSİM SAHADAYDI

Mali Milli Takımı'nda Beşiktaş forması giyen El Bilal Toure ile Fenerbahçe'de oynayan Dorgeles Nene karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Her iki futbolcu da 76. dakikada oyundan alındı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonucun ardından Mali ve Zambiya, A Grubu'na 1'er puanla başladı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Grubun bir sonraki maçında Mali, Fas ile karşı karşıya gelecek. Zambiya ise Komorlar'la mücadele edecek.

