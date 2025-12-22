El Bilal Toure ülkesini yaktı! Mali - Zambiya: 1-1 | MAÇ SONUCU
Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Mali ile Zambiya karşı karşıya geldi. Mohamed V Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Beşiktaş'ın yıldızı El Bilal Toure penaltı kaçırdı
Giriş Tarihi:
Karşılaşmada Mali, 61. dakikada Lassine Sinayoko'nun golüyle öne geçti. Zambiya ise uzatma dakikalarında Patson Daka'nın 90+1'de attığı golle eşitliği sağladı.
PENALTI KAÇTI
Mücadelenin 42. dakikasında Mali penaltı kazandı. Topun başına geçen El Bilal Toure, penaltı atışından yararlanamadı.
TÜRK KULÜPLERİNDEN İKİ İSİM SAHADAYDI
Mali Milli Takımı'nda Beşiktaş forması giyen El Bilal Toure ile Fenerbahçe'de oynayan Dorgeles Nene karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Her iki futbolcu da 76. dakikada oyundan alındı.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Bu sonucun ardından Mali ve Zambiya, A Grubu'na 1'er puanla başladı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Grubun bir sonraki maçında Mali, Fas ile karşı karşıya gelecek. Zambiya ise Komorlar'la mücadele edecek.