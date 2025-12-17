PODCAST CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası : Karagümrük - İstanbulspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Karagümrük sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Zorlu mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Kerem Yandal, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, R. Esgaio, Anıl Yiğit Çınar, D. Johnson, M. Doh, Alper Emre Demirol, Barış Kalaycı, Serginho, A. Gray

Uğur Okulları İstanbulspor: Alp Tutar, Enes Köseoglu, Musab Ayberk Çolak, Demir Mermerci, İzzet Erdal, İsa Dayaklı, Bilal Berat Polat, A. Cham, Ertuğrul Sandıkcı, Enver Cenk Şahin, Mustafa Sol


ZTK'DA GRUPLAR VE EŞLEŞMELER ŞÖYLE

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

