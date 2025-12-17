Ziraat Türkiye Kupası : Karagümrük - İstanbulspor | CANLI YAYIN
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Karagümrük sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Zorlu mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Karagümrük sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor.
Zorlu mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...
İLK 11'LER
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Kerem Yandal, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, R. Esgaio, Anıl Yiğit Çınar, D. Johnson, M. Doh, Alper Emre Demirol, Barış Kalaycı, Serginho, A. Gray
Uğur Okulları İstanbulspor: Alp Tutar, Enes Köseoglu, Musab Ayberk Çolak, Demir Mermerci, İzzet Erdal, İsa Dayaklı, Bilal Berat Polat, A. Cham, Ertuğrul Sandıkcı, Enver Cenk Şahin, Mustafa Sol
ZTK'DA GRUPLAR VE EŞLEŞMELER ŞÖYLE
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor