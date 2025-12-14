Göztepe Gaziantep deplasmanında kazandı!

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Göztepe, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı.



GOL İPTAL OLDU



Göztepe, karşılaşmanın 38. dakikasında Janderson ile golü buldu. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından elle oynama olduğunu işaret etti ve İzmir ekibinin golünü iptal etti.



Gaziantep FK ile Göztepe arasındaki mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.





PENALTI KAÇTI



Gaziantep FK, karşılaşmanın 64. dakikasında penaltı kazandı. Hakem Cihan Aydın, Camara ile Dennis arasındaki pozisyonun ceza sahası içerisinde olduğunu belirtti ve penaltı noktasını gösterdi. Göztepeli futbolcular, bu pozisyonun dışarıda olduğuna yönelik itirazlarda bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kararında kaldı.



Gaziantep'te Muhammed Bayo, 65. dakikada kullandığı penaltıda topu dışarıya gönderdi.