Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası Fırtına sert esti! "Herkes haddini bilecek"

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan kritik derbinin ardından bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Trabzonspor'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım:

Oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticisinin maç sonu yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz!



Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalmaları gerekirken maç sonunda mağdur edebiyatı yapıp kaybettiğimiz 2 puan üzerinden algi yapmaya çalışan bu zihin, temiz bir zihin değildir!

Karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken rakibimizin yöneticileri, maç sonunda yaptıklan açıklamalar ve paylaşımlarla haddinin sınırlarını aşmıştır.



Herkes bilsin ki; Trabzon'da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçekleri yüzlerine çarparak karşılığını alır.

Açıkça uyanıyoruz; Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken 'mağdurmuş' gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız!

Tekrar ediyoruz!

Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim!

Taner Saral

Trabzonspor Başkan Yardımcısı

Trabzonspor'un paylaşımı