Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası Fırtına sert esti! "Herkes haddini bilecek"
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan kritik derbinin ardından bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kısa sürede gündem oldu.
Trabzonspor'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım:
Oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticisinin maç sonu yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz!
Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalmaları gerekirken maç sonunda mağdur edebiyatı yapıp kaybettiğimiz 2 puan üzerinden algi yapmaya çalışan bu zihin, temiz bir zihin değildir!
Karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken rakibimizin yöneticileri, maç sonunda yaptıklan açıklamalar ve paylaşımlarla haddinin sınırlarını aşmıştır.
Herkes bilsin ki; Trabzon'da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçekleri yüzlerine çarparak karşılığını alır.
Açıkça uyanıyoruz; Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken 'mağdurmuş' gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız!
Tekrar ediyoruz!
Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim!
Taner Saral
Trabzonspor Başkan Yardımcısı