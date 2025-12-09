PODCAST CANLI YAYIN

Lionel Messi MLS'in MVP'si oldu!

İnter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, Major League Soccer'da 2025 sezonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Takımını şampiyonluğa taşıyan Arjantinli süperstar, ligdeki üstün performansıyla bir kez daha tarihe geçti.

Messi, Inter Miami formasıyla geçirdiği sezonda oyun liderliğini üstlenerek takımına büyük katkı sağladı. 38 yaşındaki futbolcu hem skor hem de asist üretme konusundaki istikrarıyla rakip savunmaların en büyük kabusu oldu.

İNTER MIAMI KARİYERİNDE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Arjantinli yıldız, Inter Miami kariyerindeki toplam maç sayısını 88'e çıkarırken bu karşılaşmalarda 77 gol ve 42 asistlik bir performansa ulaştı. Gösterdiği etkileyici istatistikler, onu MLS tarihinin en özel oyuncularından biri haline getirdi.

REKORLARLA DOLU BİR SEZON

Messi, MLS'te hem bireysel hem de takımsal başarılarıyla büyük bir etki yarattı. Kariyerine yeni rekorlar eklemeyi sürdüren yıldız futbolcu, 2025 MVP ödülüyle birlikte Amerika futbolundaki damgasını güçlendirdi.

