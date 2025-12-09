Lionel Messi MLS'in MVP'si oldu!

Messi, Inter Miami formasıyla geçirdiği sezonda oyun liderliğini üstlenerek takımına büyük katkı sağladı. 38 yaşındaki futbolcu hem skor hem de asist üretme konusundaki istikrarıyla rakip savunmaların en büyük kabusu oldu.

Lionel Messi (İHA) İNTER MIAMI KARİYERİNDE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS Arjantinli yıldız, Inter Miami kariyerindeki toplam maç sayısını 88'e çıkarırken bu karşılaşmalarda 77 gol ve 42 asistlik bir performansa ulaştı. Gösterdiği etkileyici istatistikler, onu MLS tarihinin en özel oyuncularından biri haline getirdi.