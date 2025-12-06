PODCAST CANLI YAYIN

Abu Dabi GP'de pole pozisyon Max Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun şampiyonunu belirleyecek 24. ve son yarış Abu Dabi Grand Prix’sinde pole pozisyonu Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen’in oldu. Yas Marina Pisti’nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Verstappen, 1.22.207’lik derecesiyle en hızlı zamanı elde etti.

Sıralama turlarında McLaren pilotları Verstappen'i en yakından takip eden isimler oldu. Şampiyona lideri Lando Norris, Hollandalı pilotun 0.201 saniye gerisinde kalarak ikinci sırayı aldı. McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise 0.230 saniyelik farkla üçüncü sırada yer aldı.

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI: AVANTAJ NORRIS'TE

Sezonun son yarışında şampiyonluk ihtimalleri oldukça netleşti. Verstappen'in şampiyon olabilmesi için yarışı kazanması ve Norris'in ilk üç dışında kalması gerekiyor. Norris, yarın TSİ 16.00'da başlayacak yarışta podyuma çıkması halinde şampiyonluğunu kesinleştirecek.

