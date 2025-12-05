Napoli Trabzonspor'un kapısında!





2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Trabzonspor'a gelmeden önce piyasa değeri 2 milyon euro olan Batagov adeta uçtu. Ukraynalı yıldızın şu anki değeri ise 7 milyon euro. Kulübüyle de 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



NAPOLI PEŞİNDE



Batagov'un transferinde daha önce İngiltere ekipleri istekliydi ancak yazın istenen bonservis seviyesine çıkılmadığı için yönetim izin vermemişti.



Napoli'nin peşinde olduğu ve izleme ekiplerinin takip ettiği oyuncusunu 20 milyon eurodan aşağı bırakma niyeti yok.



Kısa süre içerisinde resmi temasların başlaması bekleniyor.