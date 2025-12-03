PODCAST CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası: Gol düellosunda tur Fatih Karagümrük'ün!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanda Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup etti ve üst tura yükseldi. İşte maçın golleri...

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Esenler Erokspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımları Esenler Erokspor Stadı'nda karşılaştı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük oyuncusu Atakan Çankaya attığı gol sonrası sevinç yaşadı. (AA)Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Esenler Erokspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımları Esenler Erokspor Stadı'nda karşılaştı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük oyuncusu Atakan Çankaya attığı gol sonrası sevinç yaşadı. (AA)

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10'uncu, 38'inci ve 90'ıncı dakikalarda Andre Gray, 12'nci dakikada Serginho, 22'nci dakikada Atakan Çankaya kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 28. ve 51. dakikada Altar Han Hidayetoğlu kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Esenler Erokspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımları Esenler Erokspor Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Esenler Erokspor oyuncusu Altar Han Hidayetoğlu (solda) ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük oyuncusu Atakan Çankaya (sol 2) mücadele etti. (AA)Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Esenler Erokspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımları Esenler Erokspor Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Esenler Erokspor oyuncusu Altar Han Hidayetoğlu (solda) ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük oyuncusu Atakan Çankaya (sol 2) mücadele etti. (AA)

Bu karşılaşmayla birlikte Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, üst tura yükselen taraf oldu.

MAÇIN GOLLERİ:

GOL: Andre Gray | Esenler Erokspor 0-1 Karagümrük

GOL: Serginho | Esenler Erokspor 0-2 Karagümrük

GOL: Atakan Rıdvan Çankaya | Esenler Erokspor 0-3 Karagümrük -

GOL | Esenler Erokspor 1-3 Karagümrük

GOL : Andre Gray | Esenler Erokspor 1-4 Karagümrük

GOL | Esenler 2-4 Karagümrük - Altar Han Hidayetoğlu

GOL: Andre Gray | Esenler 2-5 Karagümrük

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR PROGRAMI

18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor (Papara Park)

4 Aralık Perşembe:

13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)

13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)

13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Eryaman)

18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)

20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)

