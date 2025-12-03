Ziraat Türkiye Kupası: Gol düellosunda tur Fatih Karagümrük'ün!
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanda Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup etti ve üst tura yükseldi. İşte maçın golleri...
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup etti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10'uncu, 38'inci ve 90'ıncı dakikalarda Andre Gray, 12'nci dakikada Serginho, 22'nci dakikada Atakan Çankaya kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 28. ve 51. dakikada Altar Han Hidayetoğlu kaydetti.
Bu karşılaşmayla birlikte Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, üst tura yükselen taraf oldu.
MAÇIN GOLLERİ:GOL: Andre Gray | Esenler Erokspor 0-1 Karagümrük
GOL: Serginho | Esenler Erokspor 0-2 Karagümrük
GOL: Atakan Rıdvan Çankaya | Esenler Erokspor 0-3 Karagümrük -
GOL | Esenler Erokspor 1-3 Karagümrük
GOL : Andre Gray | Esenler Erokspor 1-4 Karagümrük
GOL | Esenler 2-4 Karagümrük - Altar Han Hidayetoğlu
GOL: Andre Gray | Esenler 2-5 Karagümrük
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR PROGRAMI
18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor (Papara Park)
4 Aralık Perşembe:
13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)
13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)
13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Eryaman)
18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)
20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)