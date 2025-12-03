Ziraat Türkiye Kupası : Eyüpspor - Çankaya 6-1 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor sahasında Çankaya'yı ağırladı. İstanbul ekibi hata yapmadı ve 6-1'lik skorla adını grup etabına yazdırdı. İşte maçın golleri...
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.
Grup etabı öncesi oynanan son eleme maçlarında Eyüpspor sahasında Çankaya'yı konuk etti.
İstanbul ekibi hata yapmadı ve 6-1'lik skorla adını gruplara yazdıran takım oldu.
MAÇIN GOLLERİ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR PROGRAMI
15.30 Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)
18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor (Papara Park)
4 Aralık Perşembe:
13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)
13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)
13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Eryaman)
18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)
20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)