Jhon Duran 'gerçek Fenerbahçeli' oldu

Galatasaray derbisinde beraberliği getiren golü atan Jhon Duran, taraftara verdiği sözü tuttu ve 'gerçek Fenerbahçeli' oldu.

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalarda uzak kaldı.

Sakatlığını atlatan ve form tutan Kolombiyalı oyuncu, pazartesi günü oynanan Galatasaray derbisine yedek başladı. 63'üncü dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna giren 21 yaşındaki santrfor, 90+5'te attığı kafa golüyle hem sarı-lacivertlilere puanı getirdi hem de Fenerbahçe'nin namağlup unvanını korudu.

Duran, böylece taraftarlara vermiş olduğu sözü de tuttu. Daha önce yaptığı açıklamada; Galatasaray'a karşı Fenerbahçe formasıyla gol atıp ben de gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum" diyen Kolombiyalı, attığı bu golle "gerçek Fenerbahçeli" oldu.



YENİLGİDEN KURTARDI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Jhon Duran'ın 90+5'te attığı golle bir puanı kurtardı.

