Ziraat Türkiye Kupası : Rizespor - Pendikspor | CANLI YAYIN
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Grup etabı öncesi oynanan son eleme maçlarında Rizespor sahasında Pendikspor'u konuk ediyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.
Grup etabı öncesi oynanan son eleme maçlarında Rizespor sahasında Pendikspor'u konuk ediyor.
A Spor ekranlarından canlı yayınlanan zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CANLI YAYIN
MAÇIN GOLLERİ
GOL: RİZESPOR 1 - 0 PENDİKSPOR | SAMET AKAYDIN
GOL: RİZESPOR 2 - 0 PENDİKSPOR | MİTHAT PALAGOL: Rizespor 2 - 0 Pendikspor | Mithat Pala
GOL: RİZESPOR 3 - 0 PENDİKSPOR | VALENTİN MİHAİLA
20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Sakarya Atatürk)
3 Aralık Çarşamba:
13.00 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
13.30 ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
13.30 Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol (BG Grup 4 Eylül)
13.30 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK (Batıpark Adem Şahan)
13.30 Muğlaspor-Sipay Bodrum FK (Muğla Atatürk)
15.30 Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)
18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor (Papara Park)
4 Aralık Perşembe:
13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)
13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)
13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Eryaman)
18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)
20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)