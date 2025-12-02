PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Fenerbahçe derbisinde öne çıkan isimlerden biri oldu. Sarı-kırmızılıların eksiklerle çıktığı derbide takımının golünü atan Sane, performansıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
Leroy Sane'ye övgü yağdı!

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Fenerbahçe derbisinde öne çıkan isimlerden biri oldu.

Sarı-kırmızılıların eksiklerle çıktığı derbide takımının golünü atan Sane, performansıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe derbisinde 90 dakika sahada kalan 29 yaşındaki yıldızın istatistikleri şu şekilde:

Topla Buluşma: 52
Pas / İsabetli Pas: 25 / 32
Pas İsabeti: Yüzde 78
Uzun Pas: 2/2
Kilit Pas: 1
Şut: 1/2
Rakip ceza sahasında topla buluşma: 1
Çalım: 4/7
Uzaklaştırma: 1
İkili Mücadele: 6/17
Sahipsiz Top kazanma: 13



LEROY SANE ÖVGÜSÜ

Sane, derbide performansıyla övgüleri de topladı. İşte Sane'ye yapılan yorumlar:

Zeki Uzundurukan: "Büyük futbolcular böylesine büyük maçlarda ortaya çıkar! Leroy Sane de bunu yaptı zaten! İki takımın da birbirini kalesinden uzak tuttuğu dakikalarda Sane sahneye çıktı. Üst üste çalımlarla kendisine şut koridoru oluşturdu, sonrasında Fenerbahçe kalesine adeta bir füze çıkardı. Oosterwolde'ye çarpan top, kaleci Ederson'u çaresiz bıraktı."

Murat Özbostan: "Çok çalıştı.. Sane, Galatasaray'daki en farklı adamdı.."

Ahmet Çakar: "Maça bakıyoruz, son yıllardaki derbilerde seyrettiğimiz en kötü Fenerbahçe. Kalecisinden forvetine kadar tel tel dökülüyorlar. Galatasaray oynaması gerektiği gibi oynuyor, üstelik sahanın en iyisi Leroy Sane ile de mükemmel bir gol buluyor. Düşünebiliyor musunuz, Sane hem Alvarez'i hem de Skriniar'ı slalom yaparak geçti, şutunu çekti. Oosterwolde'ye çarpan top gol oldu."

