PODCAST CANLI YAYIN

Konyaspor Muş’ta turladı ZTK'da gruplara kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Muş Spor Kulübü’nü 4-1 mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Konyaspor Muş’ta turladı ZTK'da gruplara kaldı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda Muş Spor Kulübü ile TÜMOSAN Konyaspor, Muş Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı ekip, sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrılarak kupada yoluna devam etti.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Enis Bardhi'nin kaydettiği golle öne geçen Konyaspor, ikinci yarıya da hızlı başladı. 52. dakikada Calusic'in golüyle farkı ikiye çıkaran konuk ekip, yalnızca bir dakika sonra Melih Bostan'ın golüyle skoru 3-0'a getirdi. Muş Spor'un tek golü ise 89. dakikada Ersel Aslıyüksek'ten geldi ve skor 3-1'e geldi. Ancak bu golden hemen sonra TÜMOSAN Konyaspor 90+2. dakikada Melih Bostan ile bir gol daha buldu ve skoru 4-1'e getirdi.

Muş Spor Kulübü, bu sonuçla birlikte kupaya 4. eleme turunda veda ederken TÜMOSAN Konyaspor grup aşamasına yükselerek önemli bir adım attı.

MAÇIN GOLLERİ:

Bardhi’den gol! Konyaspor 1-0 önde

Konyaspor 2-0 önde

Konyaspor farkı 3’e çıkardı

Gol: Ersel Aslıyüksek | Muş Spor 1 - 3 Konyaspor

Gol: Melih Bostan | Muş Spor 1 - 4 Konyaspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR PROGRAMI

15.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor (Eryaman)

18.00 Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor (Çaykur Didi)

20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Sakarya Atatürk)

3 Aralık Çarşamba:

13.00 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.30 Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol (BG Grup 4 Eylül)

13.30 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK (Batıpark Adem Şahan)

13.30 Muğlaspor-Sipay Bodrum FK (Muğla Atatürk)

15.30 Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor (Papara Park)

4 Aralık Perşembe:

13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)

13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)

13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Eryaman)

18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)

20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan vesayet artıklarına yeni Türkiye ayarı: "Zamanla hazmedeceksiniz"
Özgür Özel'den 'cellat' geri vitesi! DEM Parti önce "akıl tutulması" dedi sonra eski defterleri açtı: Hepiniz borçlu çıkarsınız
Komisyondan sonra İmralı Heyeti gitti! DEM Parti 10. kez elebaşı Öcalan'la görüşecek | Önceki 9 turda ne yaşandı?
Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan açıkladı: Tüm tarafları masada görmek istiyoruz
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı
Maltepe'de kriz: Belediye çalışanı iş bıraktı sokaklarda çöp dağları oluştu
Borsa manipülatörlerine operasyon: 12 şüpheli yakalandı! Listede Aref ve Gökhan Gönül de var
CHP'nin ihraç edemediği Ertan Yıldız ilk kez konuştu! İşte "arkasındayım" dediği ifade: İmamoğlu hafriyat paralarını Londra'ya kaçırdı
Putin 200 bin asker gönderdi: Rusya kritik bölgeyi ele geçirdi! Zamanlamaya dikkat
Piyasalardan Türkiye'ye güçlü mesaj! Son 7 yılın rekor düşüşü geldi
Sami Kırkuşu öldürüldü mü? Sevgilisiyle görüntüleri yayınlandı: "Yuvasını yıkmak istemediği adama neden sofra kurdu?"
Son dakika! Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır"
Fenerbahçe - Galatasaray maçı dünya basınında! "Kaotik derbi"
CHP'li İBB'deki casusluk soruşturmasında Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu!
ABD KAAN'ı yakın takibe aldı: "Olağanüstü bir hızla geliyor F35'i unutturacak"
Bakanlık yeni listeyi açıkladı: İşte balda hile yapan o 3 marka!
Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi: "Rezil bir hakem uygulaması"
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
Polar vorteksle kar rotası değişti! Yeni sağanak dalgası 48 saat sonra geliyor!
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi