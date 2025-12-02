Konyaspor Muş’ta turladı ZTK'da gruplara kaldı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda Muş Spor Kulübü ile TÜMOSAN Konyaspor, Muş Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı ekip, sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrılarak kupada yoluna devam etti.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Enis Bardhi'nin kaydettiği golle öne geçen Konyaspor, ikinci yarıya da hızlı başladı. 52. dakikada Calusic'in golüyle farkı ikiye çıkaran konuk ekip, yalnızca bir dakika sonra Melih Bostan'ın golüyle skoru 3-0'a getirdi. Muş Spor'un tek golü ise 89. dakikada Ersel Aslıyüksek'ten geldi ve skor 3-1'e geldi. Ancak bu golden hemen sonra TÜMOSAN Konyaspor 90+2. dakikada Melih Bostan ile bir gol daha buldu ve skoru 4-1'e getirdi.

Muş Spor Kulübü, bu sonuçla birlikte kupaya 4. eleme turunda veda ederken TÜMOSAN Konyaspor grup aşamasına yükselerek önemli bir adım attı.

MAÇIN GOLLERİ:

Bardhi’den gol! Konyaspor 1-0 önde

Konyaspor 2-0 önde

Konyaspor farkı 3’e çıkardı

Gol: Ersel Aslıyüksek | Muş Spor 1 - 3 Konyaspor

Gol: Melih Bostan | Muş Spor 1 - 4 Konyaspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR PROGRAMI

15.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor (Eryaman)

18.00 Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor (Çaykur Didi)

20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Sakarya Atatürk)

3 Aralık Çarşamba:

13.00 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.30 Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol (BG Grup 4 Eylül)

13.30 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK (Batıpark Adem Şahan)

13.30 Muğlaspor-Sipay Bodrum FK (Muğla Atatürk)

15.30 Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor (Papara Park)

4 Aralık Perşembe:

13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)

13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)

13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Eryaman)

18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)

20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)