Kocaelispor'dan Serdar Dursun açıklaması
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, En Kocaeli Gazetesi'ne yaptığı açıklamada konuyu değerlendirdi ve futbolcunun kulüp nezdinde bir ceza almayacağını ifade etti.
Kocaelispor'un tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribünden takip edip sosyal medya hesabından paylaşım yapınca, bazı Kocaelispor taraftarlarının tepkisini çekti.
Paylaşımı kısa sürede silen oyuncu, özellikle sosyal medyada "profesyonelliğe aykırı davrandığı" yönünde eleştirilere maruz kaldı. Ancak kulüp cephesinden gelen açıklama, konunun büyütülmeyeceğini ortaya koydu.
Başkan Durul, Serdar Dursun'un izin gününde maça gittiğini vurgulayarak, "Stattan izlemekle televizyondan izlemek arasında fark yok. Ayrıca Fenerbahçe geçmişi olan bir oyuncu, bunu da gizlemiyor. Ancak duygularını sahaya yansıttığına dair en ufak bir şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.
Durul sözlerine şöyle devam etti:
"Nasıl sahada mücadele ettiğini herkes görüyor. Bu takım için savaşan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu nedenle bir paylaşım yüzünden futbolcumuzu kaybetmek gibi bir hata yapamayız. Hataysa, elbette izinden döndüğünde konuşulur ve gerekiyorsa özür diler."