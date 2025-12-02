Kocaelispor'dan Serdar Dursun açıklaması





Başkan Durul, Serdar Dursun'un izin gününde maça gittiğini vurgulayarak, "Stattan izlemekle televizyondan izlemek arasında fark yok. Ayrıca Fenerbahçe geçmişi olan bir oyuncu, bunu da gizlemiyor. Ancak duygularını sahaya yansıttığına dair en ufak bir şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.



Durul sözlerine şöyle devam etti:



"Nasıl sahada mücadele ettiğini herkes görüyor. Bu takım için savaşan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu nedenle bir paylaşım yüzünden futbolcumuzu kaybetmek gibi bir hata yapamayız. Hataysa, elbette izinden döndüğünde konuşulur ve gerekiyorsa özür diler."