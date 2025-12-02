PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Yasin Kol için şikayet hazırlığı!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından hakem Yasin Kol ile ilgili harekete geçiyor. Yönetim, derbide Yasin Kol'un tüm hatalı kararları ve Jhon Duran'ın yaptığı hareketi dosya halinde toplayarak TFF'ye sunacak.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından hakem Yasin Kol ile ilgili harekete geçiyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe derbisinde yaşananlar hakkında bir dosya hazırlıyor.

Yönetim, derbide Yasin Kol'un tüm hatalı kararları ve Jhon Duran'ın yaptığı hareketi dosya halinde toplayarak TFF'ye sunacak.

Bu bağlamda Galatasaray, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol hakkında da TFF'ye şikayetini iletecek.

DERBİ SONRASI TEPKİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk derbinin ardından çok sert ifadeler kullanmıştı:

"Hakem maçın çok önüne geçti. Maçtan önce de beklenen buydu. İki oyuncumun ayağı kırılabilirdi, Kazım'ın gözü çıkabilirdi. Aleyhimize verilen 22, lehimize verilen 12 faul var. Bu kadar tekme yiyip bu kadar az faulü nasıl kazandığımızın değerlendirmesini size bırakıyorum. Açıkçası bizim için büyük bir sürpriz olmadı."

"Biz sadece futbol açısından bakıyoruz. Ben de Trabzonluyum. Kim kimin hemşerisi, kim kiminle arkadaş, kim neden görev alıyorun değerlendirmesini yapacak kişi ben değilim. Saha içine odaklanmaya çalışıyorum. Beşiktaş derbisinden sonra Yasin Kol ile ilgili hakemin kestiği bir pozisyon vardı. Trabzonspor-Gaziantep FK maçıyla aynı pozisyondu. Arda Kardeşler'in hakemlik hayatı bitti. Arda Kardeşler'in günahı neydi? Bunu kimse sorgulamadı, kimse Arda Kardeşler'e destek olmadı. Ancak bugün Yasin Kol'un derbi yönetti. Federasyonumuzun verdiği kararlara saygı duyuyorum ama soru işaretleri ve maçtan önce hakem kararlarının düşünülmesi kimsenin hoşuna gitmiyor. Hakem kararları anlamında mutlu olduğumuz bir gün değil."

