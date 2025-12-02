Beşiktaş'ta FIFA planı!





Takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Portekizli yıldızın yeniden takımla idmanlara çıkıp çıkmayacağı merak konusu.



Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki futbolcunun Siyah-Beyazlılar ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.