Beşiktaş'ta FIFA planı!

Benfica Başkanı Rui Costa ve teknik direktörü Jose Mourinho’nun Beşiktaş’ın izni olmadan Rafa Silva ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta FIFA planı!
Beşiktaş'ta 2 Kasım'dan bu yana idmanlara çıkmayan ve devre arasında takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Portekizli yıldızın adının anıldığı Benfica'nın başkanı Rui Costa ve teknik direktörü Jose Mourinho'nun Beşiktaş yönetiminin izni olmadan yıldız futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yapılan görüşmeden daha sonra haberi olan yönetimin duruma çok sinirlendiği ve Portekiz ekibini FIFA'ya şikayet edebileceği de gelen haberler arasında.



Takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Portekizli yıldızın yeniden takımla idmanlara çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki futbolcunun Siyah-Beyazlılar ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

