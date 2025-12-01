PODCAST CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan derbi sonrası olay sözler! "Canımızı zor kurtardık"

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi 1-1’lik eşitlikle sona ererken, mücadelede son saniyede gelen gol sarı-kırmızılı cephenin moralini bozdu. 90+5’te Jhon Duran’ın kafa golüyle galibiyeti kaçıran Galatasaray, Kadıköy’den bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. Maç sonrası oldukça gergin olduğu gözlenen Teknik Direktör Okan Buruk, maçı değerlendirmedi. Deneyimli çalıştırıcı; "Canımızı zor kurtardık" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Okan Buruk'tan derbi sonrası olay sözler! "Canımızı zor kurtardık"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Okan Buruk, sadece "Canımızı zor kurtardık" ifadelerini kullandı.

İşte Buruk'un sözleri

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

"Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı zor kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Canımızı, ayağımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükredeceğiz. Kimse unutmasın, biz de Galatasaray'ız."

Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCUAslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
TOD derbi
Trump’tan İsrail’e açık mesaj: "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdür"
Bayrak düşmanlığı ekranda: Sözcü TV Barzani yayınında Türk Bayrağı'nı sansürledi
ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Mahkeme cezasını açıkladı
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: 21 çeyrektir kesintisiz!
İstanbul'da derbi trafiği! Yoğunluk yüzde 85'e çıktı
Ankara'da pitbull dehşeti: Köpek sahibi tutuklandı
PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"
Bakan Bayraktar Seven Vega'yı Karadeniz'e uğurladı 6. gemi için tarih verdi
Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: “Canını seviyorsan ülkeyi terk et!”
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Emekliye yüzde 13.04 kök zam: Yeni enflasyon tahmini geldi! SSK, BAĞKUR'luya en az 19 bin 82 TL maaş...
Eşini ve çocuğunu yasak aşkı için öldüren doktor Serdar Kıyak çöp poşetiyle intihar etti!
CHP PM'de kimler kesik yedi? Listedeki "Anti Bay Kemalist" esintiler, Silivri etkisi ve Kemal Derviş aklı: Rüşvet emanetçisi YDK'da
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! 2 formül 100 kalemde artış
Memura yüzde 19.5 zam! Yeni anket geldi TAKVİM hesapladı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?