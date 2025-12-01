Okan Buruk'tan derbi sonrası olay sözler! "Canımızı zor kurtardık"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Okan Buruk, sadece "Canımızı zor kurtardık" ifadelerini kullandı.

İşte Buruk'un sözleri

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

"Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı zor kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Canımızı, ayağımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükredeceğiz. Kimse unutmasın, biz de Galatasaray'ız."