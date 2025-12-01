Okan Buruk'tan derbi sonrası olay sözler! "Canımızı zor kurtardık"
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi 1-1’lik eşitlikle sona ererken, mücadelede son saniyede gelen gol sarı-kırmızılı cephenin moralini bozdu. 90+5’te Jhon Duran’ın kafa golüyle galibiyeti kaçıran Galatasaray, Kadıköy’den bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. Maç sonrası oldukça gergin olduğu gözlenen Teknik Direktör Okan Buruk, maçı değerlendirmedi. Deneyimli çalıştırıcı; "Canımızı zor kurtardık" dedi.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Okan Buruk, sadece "Canımızı zor kurtardık" ifadelerini kullandı.
İşte Buruk'un sözleri
"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"
"Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı zor kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Canımızı, ayağımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükredeceğiz. Kimse unutmasın, biz de Galatasaray'ız."