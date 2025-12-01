Nice taraftarları futbolculara saldırdı!

Foot Mercato'nun haberine göre Nice kafilesi, Lorient dönüşü tesislere geldiğinde büyük bir şokla karşılaştı. Yaklaşık 400 taraftar, takım otobüsünün çevresinde toplanarak protesto için bekliyordu. Saha içindeki başarısızlığa tepki gösteren taraftarların öfkesi kısa sürede kontrolden çıktı.

Olayların fitilini ateşleyen an ise bir taraftarın otobüse girerek oyunculara "dışarı inin" şeklinde tehditler savurması oldu. Güvenlik birimlerinin yetersiz kalması nedeniyle futbolcular araçtan inmek zorunda kaldı ve tansiyon bir anda tırmandı.

FUTBOLCULARA SÖZLÜ VE FİZİKSEL SALDIRI

Nice taraftarlarının öfkesi otobüsün kapılarının açılmasıyla birlikte taşkınlığa dönüştü. Protesto sınırlarını aşan kalabalık, futbolculara hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulundu. Özellikle takımın yıldız isimleri Terem Moffi ve Jérémie Boga, taraftar grubunun doğrudan hedefi hâline geldi.

İddiaya göre ikiliye fiziksel şiddet uygulanırken futbolcuların can güvenliğinin tehlikeye girdiği bildirildi. Olayların büyümesi üzerine kulüp personeli ve teknik ekip araya girerek oyuncuları korumaya çalıştı.

KAOS DERİNLEŞİYOR: KULÜPTE TEDBİR BEKLENİYOR

Nice yönetiminin yaşanan bu olaylar sonrası güvenlik protokollerini yeniden gözden geçirmesi bekleniyor. Saha içi sonuçların kötüleşmesiyle taraftar öfkesinin arttığı, kulübün ise krizi yönetmekte zorlandığı yorumları yapılırken, yaşanan saldırının Ligue 1'de son yılların en ciddi taraftar-futbolcu gerilimlerinden biri olduğu belirtiliyor.

Fransız basını, Nice'te artık sportif başarısızlığın ötesinde yapısal bir yönetim krizi bulunduğunu ve olayların kulübün geleceğini yakından etkileyebileceğini vurguluyor.