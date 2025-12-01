PODCAST CANLI YAYIN

Leroy Sane 5 hafta sonra derbide attı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştı. Sarı kırmızılılar, zorlu randevuda Alman yıldızı Leroy Sane ile 1-0 öne geçerken deneyimli futbolcu yeniden sahne aldı.

Leroy Sane 5 hafta sonra derbide attı

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Leroy Sane, Fenerbahçe derbisinde gol perdesini açtı. Dakikalar 27'yi gösterirken attığı şutla Ederson'u yanıltan Alman yıldız, takımını öne geçirdi.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon attığı tüm golleri depalsmanda kaydederken 9. haftada oynanan Başakşehir mücadelesi sonrası fileleri havalandırma sevinci yaşadı.

