Kerem Aktürkoğlu'ndan özel hazırlık
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli forma altında bu akşam ilk kez eski takımı Galatasaray'a rakip olacak. Dev maç için sabırsızlanan Kerem Aktürkoğlu'nun derbiye özel olarak hazırlandığı belirtiliyor.
Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi gözler Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde olacak.
Galatasaray sonrası Benfica'ya transfer olan ve ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkacak.
Fenerbahçe'ye Galatasaray formasıyla 2, Benfica formasıyla 1 gol atan Kerem Aktürkoğlu, bu akşamki dev maçta da fileleri sarsmayı hedefliyor.
Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı ilk maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun derbiye özel olarak hazırlandığı ve karşılaşma için sabırsızlandığı belirtiliyor.
Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizespor maçı sonrası kendisine yöneltilen "Galatasaray derbisinde gol var mı?" sorusuna "İnşallah" cevabını vermişti.