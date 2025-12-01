Kerem Aktürkoğlu'ndan özel hazırlık

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi gözler Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde olacak.



Galatasaray sonrası Benfica'ya transfer olan ve ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkacak.



Fenerbahçe'ye Galatasaray formasıyla 2, Benfica formasıyla 1 gol atan Kerem Aktürkoğlu, bu akşamki dev maçta da fileleri sarsmayı hedefliyor.