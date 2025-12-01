PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan futbolculara açık çek!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün Kemerburgaz'da takımla buluşarak derbi öncesi moral verecek. Başkan Özbek'in oyunculara, "Kazanın ve rakamı siz yazın" diyerek açık çek vereceği ifade ediliyor.




Fenerbahçe derbisi yaklaşırken Galatasaray'da yönetim de takıma tam destek için harekete geçti.

Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne giderek futbolcularla bir araya gelecek.

Özbek'in derbi öncesi takıma hem moral vereceği hem de motivasyon konuşması yapacağı öğrenildi. Yönetimin ayrıca derbi galibiyeti için özel prim açıklayacağı belirtildi.


"KAZANIN, RAKAMI SİZ YAZIN"

Başkan Özbek'in oyunculara, "Kazanın ve rakamı siz yazın" diyerek açık çek vereceği ifade ediliyor. Yönetim, Kadıköy'den alınacak bir galibiyetin sezonun kaderini belirleyeceğinin farkında olarak takıma ekstra destek sağlamayı hedefliyor.

Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürerken, bugün yapılacak yönetici ziyaretiyle takımın motivasyonunun daha da yükselmesi bekleniyor.

