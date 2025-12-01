Galatasaray'dan futbolculara açık çek!

Fenerbahçe derbisi yaklaşırken Galatasaray'da yönetim de takıma tam destek için harekete geçti.

Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne giderek futbolcularla bir araya gelecek.

Özbek'in derbi öncesi takıma hem moral vereceği hem de motivasyon konuşması yapacağı öğrenildi. Yönetimin ayrıca derbi galibiyeti için özel prim açıklayacağı belirtildi.