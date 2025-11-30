PODCAST CANLI YAYIN

Hollanda Eredivisie’nin 14. haftasında Telstar, Feyenoord’u BUKO Stadion’da konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip Feyenoord 2-0 kazanarak haftayı üç puanla kapattı ve zirve takibini sürdürdü.

Telstar - Feyenoord: 1-2 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın 25. dakikasında Guus Offerhaus'un kendi kalesine attığı golle öne geçen Feyenoord, mücadelede kontrolü eline aldı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren konuk ekip, 63. dakikada Anis Hadj Moussa'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.

TELSTAR'IN SAYISI SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ

Ev sahibi ekip Telstar, 89. dakikada Kay Tejan'ın golüyle farkı bire indirdi ancak kalan süre skoru değiştirmeye yetmedi. Telstar, aldığı bu yenilgiyle 10 puanda kalarak ligin son sırasındaki yerini korudu.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Feyenoord, aldığı galibiyetle puanını 31'e yükseltti. Rotterdam ekibi, Eredivisie'nin 15. haftasında sahasında Zwolle'yi konuk edecek. Telstar ise deplasmanda Heracles ile karşı karşıya gelecek.

