PODCAST CANLI YAYIN

Sergen Yalçın'dan ocak mesajı! "Türkiye'den transfer yapmayacağız"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, zorlu randevudan 2-0 galip ayrılarak rahat bir nefes almış oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu randevu sonrasında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sergen Yalçın'dan ocak mesajı! "Türkiye'den transfer yapmayacağız"

Süper Lig'in 14. haftasında Karagürmük ile karşılaşan Beşiktaş, 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Siyah-Beyazlılar oynadığı futbolla dikkat çekerken teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Beşiktaş Karagümrük'ü 2-0 yendi (İHA)Beşiktaş Karagümrük'ü 2-0 yendi (İHA)

"ÜMRANİYE'DE ORTAM ÇOK GÜZEL"

İyiye giden istatistiklerimizi sonuca yansıtamıyorduk. Hep negatif olaylar üzerimizdeydi. Bugün itibarıyla iyiydik. Ümraniye'de ortam çok güzel. Takım birbiriyle kaynaştı. Oyuncularımın psikolojileri iyi. İyi antrenmanlar yapıyoruz. Sonuca yansıtmak bugün önemliydi. Ben çok etkilenmiyorum ama oyuncularım etkileniyordu. Bu da çok doğal. Biz morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz sürekli olarak."

Beşiktaş'ı galibiyete Jota Silva ve El Bilal Tourte götürdü (İHA)Beşiktaş'ı galibiyete Jota Silva ve El Bilal Tourte götürdü (İHA)

"KÖTÜ GİTSİN DİYE BEKLEYENLER VAR"

"Galibiyet çok önemliydi. Takımımızın aslında istatistik olarak çok önemli bir çıkış yaptığını biz kağıt üzerinde görebiliyorduk ama çok ön plana çıkmıyordu. Çıkartamıyorduk. Negatif olaylar üzerinden gidiyor hep. Herkes çok beklediği için, işte kötü gitsin de bir yerden vuralım mantığıyla, o insanlara çok koz veriyoruz."

El Bilal Toure ve Tammy Abraham'ın gol sevinci (İHA)El Bilal Toure ve Tammy Abraham'ın gol sevinci (İHA)

TRANSFER SÖZLERİ

"Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünüyoruz. Bütün ekibimiz yurt dışında oyuncu seyrediyor. Yeni planlama yapıyoruz. Basında çıkan haberler doğru değil. Malaesef oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar. Görüştüğümüz olan oyuncular değil. Zamanı gelince biz söyleriz."

"RAFA SILVA OYNAMAK İSTEMİYOR"

Rafa Silva ile ilgili de açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Rafa Silva konusu... Daha önce konuştuk. Bireysel antrenman yapıyor orada, canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Gelir 'antrenmana çıkmak istiyorum' der, çıkar. Ancak kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizle alakası yok. Tek başına antrenman yapıyor. Tekrar oynamak isterse kapımız açık, buyursun gelsin." ifadelerini kullandı.

"KİMSE BOŞUNA SEVİNMESİN!"

Görevi bırakmayacağını söyleyen Yalçın, "Boşuna sevinmesin kimse, görevi falan bırakmayacağım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesinler. Ben buradayım, oyuncular burada, başkan da burada, yönetim de burada. Sadece zamana ihtiyacımız var." dedi.

"O DÜMENCİLERDEN BAHSETMİYORUM"

Hakkında çıkan yalan haberlere isyan eden deneyimli çalıştırıcı, "Benim ağzımdan yapılan açıklamaların hepsi yalan. Ben hiç kimseye hiçbir açıklama yapmadım. Tamamı yalan. Ne twitter'da ne sosyal medyada. Taraftarımız bunlara rağbet etmesin. Gerçek Beşiktaş taraftarından bahsediyorum, twitter'daki o dümencilerden bahsetmiyorum." sözlerini sarf etti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP PM'de kimler kesik yedi? Özgür Özel'den "Anti-Bay Kemalist" liste | İmamoğlu'nun Silivri'den talimatını verdiği iki isim kadroda
Kandil’den Terörsüz Türkiye sürecine yeni sabotaj: “Silahları sembolik yaktık” itirafı!
Kartal'dan fire yok! Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
4 adımda terörsüz Türkiye: Yol haritası netleşti
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta! Yarışmacı o soru için 3 joker kullandı
Başkent kilitlendi: CHP’li ABB sorumluluğu Papa’ya attı
Sancaktepe’de trafik terörü: İki saldırgan yakalandı
Papa ziyareti üzerinden kurgulanan senaryolar çöktü! İşte ortaya atılan iddialar ve gerçekler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1 Aralık’ta toplanıyor
Kredi kartında "asgari" tehlike! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor
CHP PM seçimlerine "meyhane" operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Alman panzeri için karşı karşıyalar
Ukrayna'nın saldırdığı gemilerde son durum! KAIROS'daki yangın söndürüldü! VIRAT limana çekiliyor
Papa 14. Leo Türkiye temasları sona erdi! Minguzzi ailesiyle görüştü... Papa Türkiye'den ayrıldı
Havacılık tarihinde ilk : KIZILELMA "MURAD" ile gördü "GÖKDOĞAN" ile hava-hava hedefini vurdu
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
Sibirya soğukları hızla yaklaşıyor: Meteoroloji sarı alarm verdi! Aralık ayında kar yağacak mı?
Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri belirlendi
325'ten 2025'e... Papa'nın İznik ziyaretine tarihsel perspektif! 'Konsil'e asıl katılanlar Doğu'daki kiliselerdi
İzzet Yıldızhan’ın 2 ayda 8 kilo verdiren 62 yaş diyeti: Yağ ve ödemi söküp atıyor