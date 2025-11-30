Sergen Yalçın'dan ocak mesajı! "Türkiye'den transfer yapmayacağız"
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, zorlu randevudan 2-0 galip ayrılarak rahat bir nefes almış oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu randevu sonrasında açıklamalarda bulundu.
"ÜMRANİYE'DE ORTAM ÇOK GÜZEL"
İyiye giden istatistiklerimizi sonuca yansıtamıyorduk. Hep negatif olaylar üzerimizdeydi. Bugün itibarıyla iyiydik. Ümraniye'de ortam çok güzel. Takım birbiriyle kaynaştı. Oyuncularımın psikolojileri iyi. İyi antrenmanlar yapıyoruz. Sonuca yansıtmak bugün önemliydi. Ben çok etkilenmiyorum ama oyuncularım etkileniyordu. Bu da çok doğal. Biz morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz sürekli olarak."
"KÖTÜ GİTSİN DİYE BEKLEYENLER VAR"
"Galibiyet çok önemliydi. Takımımızın aslında istatistik olarak çok önemli bir çıkış yaptığını biz kağıt üzerinde görebiliyorduk ama çok ön plana çıkmıyordu. Çıkartamıyorduk. Negatif olaylar üzerinden gidiyor hep. Herkes çok beklediği için, işte kötü gitsin de bir yerden vuralım mantığıyla, o insanlara çok koz veriyoruz."
TRANSFER SÖZLERİ
"Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünüyoruz. Bütün ekibimiz yurt dışında oyuncu seyrediyor. Yeni planlama yapıyoruz. Basında çıkan haberler doğru değil. Malaesef oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar. Görüştüğümüz olan oyuncular değil. Zamanı gelince biz söyleriz."
"RAFA SILVA OYNAMAK İSTEMİYOR"
Rafa Silva ile ilgili de açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Rafa Silva konusu... Daha önce konuştuk. Bireysel antrenman yapıyor orada, canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Gelir 'antrenmana çıkmak istiyorum' der, çıkar. Ancak kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizle alakası yok. Tek başına antrenman yapıyor. Tekrar oynamak isterse kapımız açık, buyursun gelsin." ifadelerini kullandı.
"KİMSE BOŞUNA SEVİNMESİN!"
Görevi bırakmayacağını söyleyen Yalçın, "Boşuna sevinmesin kimse, görevi falan bırakmayacağım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesinler. Ben buradayım, oyuncular burada, başkan da burada, yönetim de burada. Sadece zamana ihtiyacımız var." dedi.
"O DÜMENCİLERDEN BAHSETMİYORUM"
Hakkında çıkan yalan haberlere isyan eden deneyimli çalıştırıcı, "Benim ağzımdan yapılan açıklamaların hepsi yalan. Ben hiç kimseye hiçbir açıklama yapmadım. Tamamı yalan. Ne twitter'da ne sosyal medyada. Taraftarımız bunlara rağbet etmesin. Gerçek Beşiktaş taraftarından bahsediyorum, twitter'daki o dümencilerden bahsetmiyorum." sözlerini sarf etti.