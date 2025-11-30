Sergen Yalçın'dan ocak mesajı! "Türkiye'den transfer yapmayacağız"

El Bilal Toure ve Tammy Abraham'ın gol sevinci (İHA)

TRANSFER SÖZLERİ

"Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünüyoruz. Bütün ekibimiz yurt dışında oyuncu seyrediyor. Yeni planlama yapıyoruz. Basında çıkan haberler doğru değil. Malaesef oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar. Görüştüğümüz olan oyuncular değil. Zamanı gelince biz söyleriz."

"RAFA SILVA OYNAMAK İSTEMİYOR"

Rafa Silva ile ilgili de açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Rafa Silva konusu... Daha önce konuştuk. Bireysel antrenman yapıyor orada, canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Gelir 'antrenmana çıkmak istiyorum' der, çıkar. Ancak kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizle alakası yok. Tek başına antrenman yapıyor. Tekrar oynamak isterse kapımız açık, buyursun gelsin." ifadelerini kullandı.

"KİMSE BOŞUNA SEVİNMESİN!"

Görevi bırakmayacağını söyleyen Yalçın, "Boşuna sevinmesin kimse, görevi falan bırakmayacağım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesinler. Ben buradayım, oyuncular burada, başkan da burada, yönetim de burada. Sadece zamana ihtiyacımız var." dedi.

"O DÜMENCİLERDEN BAHSETMİYORUM"

Hakkında çıkan yalan haberlere isyan eden deneyimli çalıştırıcı, "Benim ağzımdan yapılan açıklamaların hepsi yalan. Ben hiç kimseye hiçbir açıklama yapmadım. Tamamı yalan. Ne twitter'da ne sosyal medyada. Taraftarımız bunlara rağbet etmesin. Gerçek Beşiktaş taraftarından bahsediyorum, twitter'daki o dümencilerden bahsetmiyorum." sözlerini sarf etti.