Galatasaray'da Leroy Sane'den takıma özel konuşma
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray’da hazırlıklar büyük bir ciddiyetle sürüyor. Sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülen derbi öncesi sarı-kırmızılı ekipte hem teknik heyet hem de oyuncular oldukça motive bir görüntü sergiliyor. Yıldız futbolculardan Leroy Sane, arkadaşlarıyla özel bir görüşme yaptı.
Galatasaray'da bu sezon transfer edilen üç isim, kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak. Yaz döneminde kadroya katılan Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, görev verilmesi hâlinde kariyerlerinin ilk Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çıkacak. Savunmanın yeni isimlerinden Wilfried Singo ise sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek.
Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, özellikle Sane ve İlkay'ı derbi atmosferine hazırlamak için özel bir çalışma yürütüyor. İki yıldıza Kadıköy ve Rams Park'ta kazanılan tarihi derbilerin görüntüleri izletilerek ortamın baskısına ve coşkusuna alışmaları sağlanmaya çalışılıyor.
SANE DERBİYE ÖZEL MOTİVE
Galatasaray'ın dünya yıldızı Leroy Sane, kariyerinde ilk kez bir Fenerbahçe derbisine çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Alman futbolcunun antrenmanlarda son derece istekli olduğu, derbi öncesi takıma enerji veren isimlerden biri olarak öne çıktığı belirtiliyor.
Sane'nin Almanya'da Schalke–Dortmund derbilerinde gösterdiği liderlik, Galatasaray teknik heyetinin de dikkatini çekmiş durumda. Başarılı kanat oyuncusunun o dönemlerde takım arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşmalarının benzerini Florya'da da sergilediği öğrenildi.
TAKIMA MOTİVASYON KONUŞMALARI
Sane'nin derbiye günler kala takım içinde aktif rol aldığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun kaptan Mauro Icardi ile birlikte takım arkadaşlarına moral ve motivasyon konuşmaları yaptığı, derbinin önemine vurgu yaparak birlik mesajı verdiği öğrenildi.
Icardi ile birlikte soyunma odasının liderliğini üstlenen Sane'nin, derbiye mental olarak en hazır oyunculardan biri olduğu belirtiliyor. Teknik ekibin de iki futbolcudan yüksek seviyede performans beklediği ifade edildi.
TEKNİK HEYETTEN NET MESAJ: "BU MAÇ SİZİN MAÇINIZ"
Okan Buruk ve yardımcıları, Sane ile İlkay Gündoğan'ı Fenerbahçe deplasmanının atmosferine hazırlamak için ekstra çalışma yürütüyor. Teknik heyetin iki futbolcuya, böyle büyük maçlarda ortaya koyacakları performansın hem takımın kimyasını hem de sezonun gidişatını doğrudan etkileyebileceğini anlattığı öğrenildi.
Buruk'un, "Bu maç sizin deneyiminizle kazanılacak. Sakin ama agresif oynayın, oyunu yönetin." mesajını verdiği kulislerde konuşulanlar arasında.
SANE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla istikrarlı bir grafik çizen Leroy Sane, şu ana kadar tüm kulvarlarda 17 maça çıktı. Alman yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımın hücum hattında önemli roller üstlendi.
Derbi öncesi antrenmanlarda enerjisi en yüksek oyunculardan biri olan Sane'nin, Pazartesi akşamı Fenerbahçe karşısında ilk kez bu büyük rekabete adım atacak olması Galatasaray taraftarlarında da büyük heyecan yaratıyor.