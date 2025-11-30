Galatasaray'da Leroy Sane'den takıma özel konuşma

Galatasaray'da bu sezon transfer edilen üç isim, kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak. Yaz döneminde kadroya katılan Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, görev verilmesi hâlinde kariyerlerinin ilk Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çıkacak. Savunmanın yeni isimlerinden Wilfried Singo ise sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, özellikle Sane ve İlkay'ı derbi atmosferine hazırlamak için özel bir çalışma yürütüyor. İki yıldıza Kadıköy ve Rams Park'ta kazanılan tarihi derbilerin görüntüleri izletilerek ortamın baskısına ve coşkusuna alışmaları sağlanmaya çalışılıyor.