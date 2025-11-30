PODCAST CANLI YAYIN

Deplasmanda tek gol yetti! Le Havre - Lille: 0-1 | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Lille, zorlu Le Havre deplasmanından kritik bir galibiyet çıkararak üst sıralardaki iddiasını güçlendirdi. Stade Océane’de oynanan mücadelede konuk ekip, karşılaşmanın son anlarında bulduğu golle sahadan 1-0 üstün ayrıldı. Maç boyunca iki takımın da sertlik dozunun yüksek olduğu mücadele, özellikle ikinci yarıda tansiyonun arttığı anlara sahne oldu.

Giriş Tarihi:
Deplasmanda tek gol yetti! Le Havre - Lille: 0-1 | MAÇ SONUCU

Mücadelenin kilidini açan isim, Lille'in genç oyuncusu Hamza Igamane oldu. Maçın 88. dakikasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu doğru noktaya gönderen Igamane, takımına değerli üç puanı kazandırdı.
Bu gol, Lille'in maç boyunca aradığı fırsatın karşılığı olurken, teknik ekibin son ana kadar ısrarla hücum hamlelerine devam etmesinin de meyvesi niteliğindeydi.

AYYOUB BOUADDI KIRMIZI KARTLA OYUNDAN ATILDI

Karşılaşmanın dönüm noktalarından biri, 51. dakikada yaşandı. Lille forması giyen genç orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi, yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Takımını erken bir dakikada 10 kişi bırakan Bouaddi'nin oyundan atılması, Lille'in oyun planını büyük ölçüde zorlaştırdı. Eksik kalmasına rağmen mücadeleden kopmayan konuk ekip, oyun disiplinini bozmadan rakibin baskısını kırarak maçı son dakikalara taşımayı başardı.

BERKE ÖZER'DEN GÜVEN VEREN PERFORMANS

Lille'de maçın tamamında görev alan milli kaleci Berke Özer, sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Karşılaşma boyunca Le Havre'nin geliştirdiği tehlikeli ataklarda kritik kurtarışlara imza atan Berke, takımının sahadan galibiyetle ayrılmasında önemli pay sahibi oldu.
Fransız basınında da performansı övgü aldı ve istikrarlı çıkışını sürdürdüğü vurgulandı.

PUAN DURUMU: LILLE ÜST SIRALARA TUTUNDU

Lille, bu galibiyetle puanını 26'ya yükselterek Ligue 1'de 4. sıraya yerleşti. Üst sıralardaki yarışın giderek sıkıştığı ligde alınan bu kritik galibiyet, Lille'i Şampiyonlar Ligi potasına biraz daha yaklaştırdı.

Le Havre ise 14 puanda kalarak haftayı 14. sırada tamamladı. İç sahada önemli bir fırsatı değerlendiremeyen ev sahibi ekip, puan tablosunda tehlikeli bölgeye yaklaşmamak için önümüzdeki haftalarda daha istikrarlı bir performansa ihtiyaç duyacak.

GELECEK HAFTA ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Ligue 1'in 15. haftasında Lille, sahasında Marsilya'yı ağırlayacak. İki takım arasındaki mücadele hem Avrupa yarışının hem de ligin üst sıralarının seyrini doğrudan etkileyecek nitelikte.

Le Havre ise kendi taraftarı önünde Paris'i konuk edecek. Paris karşılaşması, Le Havre'nin hem reaksiyon gösterme hem de ligde moral bulma açısından en kritik testlerinden biri olacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP PM'de kimler kesik yedi? Özgür Özel'den "Anti-Bay Kemalist" liste | İmamoğlu'nun Silivri'den talimatını verdiği iki isim kadroda
Kandil’den Terörsüz Türkiye sürecine yeni sabotaj: “Silahları sembolik yaktık” itirafı!
Fatih Karagümrük - Beşiktaş | CANLI
4 adımda terörsüz Türkiye: Yol haritası netleşti
Başkent kilitlendi: CHP’li ABB sorumluluğu Papa’ya attı
Sancaktepe’de trafik terörü: İki saldırgan yakalandı
Papa ziyareti üzerinden kurgulanan senaryolar çöktü! İşte ortaya atılan iddialar ve gerçekler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1 Aralık’ta toplanıyor
Kredi kartında "asgari" tehlike! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor
CHP PM seçimlerine "meyhane" operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Alman panzeri için karşı karşıyalar
Ukrayna'nın saldırdığı gemilerde son durum! KAIROS'daki yangın söndürüldü! VIRAT limana çekiliyor
Papa 14. Leo Türkiye temasları sona erdi! Minguzzi ailesiyle görüştü... Papa Türkiye'den ayrıldı
Havacılık tarihinde ilk : KIZILELMA "MURAD" ile gördü "GÖKDOĞAN" ile hava-hava hedefini vurdu
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
Sibirya soğukları hızla yaklaşıyor: Meteoroloji sarı alarm verdi! Aralık ayında kar yağacak mı?
Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri belirlendi
325'ten 2025'e... Papa'nın İznik ziyaretine tarihsel perspektif! 'Konsil'e asıl katılanlar Doğu'daki kiliselerdi
Spor yazarları Trabzonspor'un Konyaspor zaferini değerlendirdi! "Fatih Tekke çılgınlığı"
İzzet Yıldızhan’ın 2 ayda 8 kilo verdiren 62 yaş diyeti: Yağ ve ödemi söküp atıyor