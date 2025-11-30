Mücadelenin kilidini açan isim, Lille'in genç oyuncusu Hamza Igamane oldu. Maçın 88. dakikasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu doğru noktaya gönderen Igamane, takımına değerli üç puanı kazandırdı.

Bu gol, Lille'in maç boyunca aradığı fırsatın karşılığı olurken, teknik ekibin son ana kadar ısrarla hücum hamlelerine devam etmesinin de meyvesi niteliğindeydi.

AYYOUB BOUADDI KIRMIZI KARTLA OYUNDAN ATILDI

Karşılaşmanın dönüm noktalarından biri, 51. dakikada yaşandı. Lille forması giyen genç orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi, yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Takımını erken bir dakikada 10 kişi bırakan Bouaddi'nin oyundan atılması, Lille'in oyun planını büyük ölçüde zorlaştırdı. Eksik kalmasına rağmen mücadeleden kopmayan konuk ekip, oyun disiplinini bozmadan rakibin baskısını kırarak maçı son dakikalara taşımayı başardı.

BERKE ÖZER'DEN GÜVEN VEREN PERFORMANS

Lille'de maçın tamamında görev alan milli kaleci Berke Özer, sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Karşılaşma boyunca Le Havre'nin geliştirdiği tehlikeli ataklarda kritik kurtarışlara imza atan Berke, takımının sahadan galibiyetle ayrılmasında önemli pay sahibi oldu.

Fransız basınında da performansı övgü aldı ve istikrarlı çıkışını sürdürdüğü vurgulandı.

PUAN DURUMU: LILLE ÜST SIRALARA TUTUNDU

Lille, bu galibiyetle puanını 26'ya yükselterek Ligue 1'de 4. sıraya yerleşti. Üst sıralardaki yarışın giderek sıkıştığı ligde alınan bu kritik galibiyet, Lille'i Şampiyonlar Ligi potasına biraz daha yaklaştırdı.

Le Havre ise 14 puanda kalarak haftayı 14. sırada tamamladı. İç sahada önemli bir fırsatı değerlendiremeyen ev sahibi ekip, puan tablosunda tehlikeli bölgeye yaklaşmamak için önümüzdeki haftalarda daha istikrarlı bir performansa ihtiyaç duyacak.

GELECEK HAFTA ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Ligue 1'in 15. haftasında Lille, sahasında Marsilya'yı ağırlayacak. İki takım arasındaki mücadele hem Avrupa yarışının hem de ligin üst sıralarının seyrini doğrudan etkileyecek nitelikte.

Le Havre ise kendi taraftarı önünde Paris'i konuk edecek. Paris karşılaşması, Le Havre'nin hem reaksiyon gösterme hem de ligde moral bulma açısından en kritik testlerinden biri olacak.